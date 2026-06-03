हायव्होलटेज ड्रामा! आधी उमेदवारी अर्ज बाद झाला, आता पित्रा-पुत्रावर गुन्हा दाखल; अमरावतीत शिंदेसेनेच्या दिग्गज नेत्यावर कारवाई

अमरावतीतील राजकीय वातावरण चांगलच तापलं आहे. विधान परिषद निवडणुकीसाठी विप्लव बाजोरिया यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झाल्यानंतर अवघ्या एका दिवसांत बिजोरिया पिता-पुत्राविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे..विप्लव बाजोरिया यांनी महायुतीत बंडखोरी करत उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, त्यांचा अर्ज बाद करण्यात आला. त्यानंतर संतप्त झालेल्या विप्लव बाजोरिया आणि गोपीकिशन बाजोरिया यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात हायव्होलटेज ड्रामा बघायला मिळाला होता..अमरावतीत ट्विस्ट! महायुतीत बंडखोरी करणाऱ्या उमेदवाराचा अर्ज फेटाळला, आता रिंगणात चार उमेदवार, नेमकं काय घडतंय?.या प्रकरणी निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे यांनी गाडगेनगर पोलीस ठाण्यात अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणे आणि सरकारी अधिकाऱ्यांशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी बाजोरिया पिता-पुत्राविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे..Vidhan Parishad Election : महायुतीत ‘ऑल इज वेल’चा दावा; पण उमेदवारी अर्जावेळी दोन मंत्री, प्रमुख नेते अन् जिल्हाध्यक्ष अनुपस्थित, कारण काय?.दरम्यान, विप्लव बाजोरिया यांनी आपला उमेदवारी अर्ज अन्यायकारक पद्धतीने बाद करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. तसेच "आम्हाला वेळेत आदेशाची प्रत देण्यात आली नाही. आमची सुनावणी अवघ्या १५ मिनिटांत आटोपली, तर विरोधकांची सुनावणी अनेक तास चालली," असा दावा बिजोरिया यांनी केला आहे.