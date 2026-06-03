विदर्भ

हायव्होलटेज ड्रामा! आधी उमेदवारी अर्ज बाद झाला, आता पित्रा-पुत्रावर गुन्हा दाखल; अमरावतीत शिंदेसेनेच्या दिग्गज नेत्यावर कारवाई

Amravati MLC Election Drama : विप्लव बाजोरिया यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झाल्यानंतर अवघ्या एका दिवसांत बिजोरिया पिता-पुत्राविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Amravati MLC Election Drama

Amravati MLC Election Drama

esakal

Shubham Banubakode
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अमरावतीतील राजकीय वातावरण चांगलच तापलं आहे. विधान परिषद निवडणुकीसाठी विप्लव बाजोरिया यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झाल्यानंतर अवघ्या एका दिवसांत बिजोरिया पिता-पुत्राविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे.

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