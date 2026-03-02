भाजप की राष्ट्रवादी? अमरावती मनपाच्या तिजोरीच्या चाव्या कुणाकडे? 'या' दिवशी होणार निर्णय, सभापती पदासाठी महायुतीत चढाओढ

अमरावती : महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभापतिपदासाठी येत्या सहा मार्चला निवडणूक घेण्यात येणार आहे. १६ सदस्य असलेल्या या समितीचे सभापतिपद महायुतीतून कोणत्या पक्षाला संधी देण्यात येईल, हे स्पष्ट झालेले नसल्याने राजकीय संशयकल्लोळ वाढला आहे. दरम्यान हे पद भाजप स्वतःकडे ठेवणार असल्याची मनपा वर्तूळात चर्चा असून राष्ट्रवादीकडे हे पद येणार, असा दावा केला जात आहे..चार वर्षांनी महापालिकेचे सभागृह अस्तित्वात आले. या पंचवार्षिकमधील पहिल्या स्थायी समितीचे गठण होत असून आर्थिक व्यवहारातील ही महत्त्वाची समिती आहे. १६ सदस्यांची निवड झाल्यानंतर आता समितीच्या सभापतिपदासाठी निवडणूक जाहीर करण्यात आली आहे. येत्या शुक्रवारी सभापतिपदासाठी निवडणूक होत आहे. १६ सदस्यांमध्ये भाजपचे पाच, काँग्रेसचे तीन, युवा स्वाभिमानचे तीन, राष्ट्रवादीचे दोन, एमआयएमचे दोन व शिवसेना गटाच्या एका सदस्याचा समावेश आहे. भाजपप्रणीत महायुतीकडे या समितीत अकरा सदस्यांचे संख्याबळ आहे, तर विरोधकांकडे केवळ पाच सदस्य आहेत. सभापतिपदासाठी नऊ मतांची गरज असल्याने महायुतीचे पारडे जड आहे..Amravati Crime : बायकोला बीपी, शुगरचा त्रास, फार काळ जगणार नाही; म्हणत घरमालकाने पकडला महिला पोलिसाचा हात.महायुतीतील समजोत्यानुसार महापौर भाजपला व उपमहापौर युवा स्वाभिमानला देण्यात आले आहे. संख्याबळावर आधारित या पदांची विभागणी करण्यात आली असून राष्ट्रवादी व शिंदे गटाला अद्याप कोणतेच पद देण्यात आलेले नाही. महायुतीच्या नैसर्गिक न्यायानुसार सभापतिपद राष्ट्रवादीला देण्यात येईल, अशी चर्चा असली तरी पहिले सभापतिपद भाजप स्वतः ठेवणार असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. तथापि, यासाठी अद्याप काहीच निर्णय झालेला नाही..मार्डीकर व बांबल यांची नावे आघाडीवरस्थायी समितीच्या सभापतिपदासाठी राष्ट्रवादीचे गटनेते अविनाश मार्डीकर व भाजपचे मिलिंद बांबल यांची नावे सद्या आघाडीवर आहेत. भाजपचे पाच सदस्य या समितीत असून बांबल यांनी यापूर्वी हे पद उपभोगले आहे. त्यामुळे भाजपकडून नवीन सदस्याच्या नावाचा विचार केल्या जाऊ शकतो, असेही बोलल्या जात आहे. तर अविनाश मार्डीकर यांनीही हे पद भूषविले असले तरी या पक्षाचे दोनच सदस्य असल्याने मार्डीकर अनुभवी म्हणून त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे..Amravati News: सरावादरम्यान धावताना विद्यार्थ्याला ब्रेनस्ट्रोक; व्हीएमव्ही परिसरातील घटना, पोलिस भरतीचा करीत होता सराव.असा आहे निवडणूक कार्यक्रमजिल्हाधिकारी आशिष येरेकर हे या निवडणुकीसाठी पीठासीन अधिकारी असून त्यांच्या उपस्थितीत निवडणूक पार पडणार आहे. शनिवारी (ता. सहा) सकाळी नऊ ते १०.३० या वेळेत नामांकन दाखल करता येणार आहे. त्यानंतर अकरा वाजता स्व. सुदामकाका देशमुख सभागृहात निवडणुकीची पुढील प्रक्रिया पार पडणार आहे. १६ सदस्य या निवडणुकीत मतदान करणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.