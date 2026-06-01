Vidhan Parishad Election : अमरावतीत चुरशीची लढत, विधान परिषद निवडणुकीच्या रिंगणात पाच उमेदवार, प्रवीण पोटेंना नेमकं कुणाचं आव्हान?

अमरावती, ता. १ ः विधान परिषदेच्या अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवशी चार उमेदवारांनी नामांकन दाखल केले. त्यामुळे या रिंगणात आता पाच उमेदवार आले आहेत. यामध्ये माजी राज्यमंत्री प्रवीण पोटे, डॉ. नीलेश विश्वकर्मा, माजी आमदार विप्लव बाजोरिया व प्रशांत महल्ले यांचा अर्ज दाखल करणाऱ्यांमध्ये समावेश आहे..अमरावती स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघातून दोनवेळा प्रतिनिधित्व करणारे माजी राज्यमंत्री प्रवीण पोटे यांना भाजपने तिसऱ्यांदा संधी दिली आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत प्रवीण पोटे यांनी सोमवारी (ता. एक) अर्ज दाखल केला. यावेळी महायुतीमधील घटक पक्षाचे आमदार संजय खोडके यांच्यासह भाजपचे आमदार प्रवीण तायडे, आमदार राजेश वानखडे, आमदार केवलराम काळे, आमदार प्रताप अडसड, अकोटचे आमदार प्रकाश भारसाकळे, शिंदे गटाचे आमदार बच्चू कडू यांच्यासह भाजप, राष्ट्रवादी व शिंदे गटाचे पदाधिकारी आणि नगरसेवक उपस्थित होते. मित्रपक्ष युवा स्वाभिमानचे आमदार रवी राणा व माजी खासदार नवनीत राणा अनुपस्थित होत्या..वंचित बहूजन आघाडीच्या चांदूररेल्वे नगरपरिषदेचे स्वीकृत नगरसेवक डॉ. नीलेश विश्वकर्मा यांनीही आज अखेरच्या दिवशी नामांकन दाखल केले आहे. युवा स्वाभिमान पक्षाकडून अर्ज उचलण्यात आला होता. मात्र या पक्षाकडून कुणीच अर्ज दाखल केला नाही, तर शिंदे गटाचे माजी आमदार विप्लव बाजोरिया यांनी अंतिम क्षणी नामांकन दाखल केले. त्यांच्यासोबत शिवसेनेचे पदाधिकारी नव्हते, मात्र माजी आमदार गोपीकिशन बाजोरिया व अन्य काही जण होते. प्रशांत श्रीधर महल्ले यांनीही अपक्ष उमेदवारी दाखल करून रिंगणात उडी घेतली आहे..काँग्रेसकडून हर्षजित देशमुख यांचा अर्ज आधीच दाखल झाला आहे. या निवडणुकीत आता पाच उमेदवार रिंगणात आले आहेत. दाखल झालेल्या अर्जांची छाननी मंगळवारी (ता. दोन) होणार असून इच्छुकांना चार जूनपर्यंत अर्ज मागे घेता येणार आहेत. या कालावधीत कुणाचे अर्ज मागे घेण्यात येतात हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार असून त्यानंतरच निवडणुकीचे रिंगण स्पष्ट होणार आहे. १८ जूनला मतदान होणार असून २२ जूनला मतमोजणी आहे..काही लोकांची नाराजी असली तरी ती दूर करण्यात येणार आहे. ते आमच्यासोबतच असून काही मतभेद असू शकतात. त्यावर तोडगा काढण्यात येणार असून मित्रपक्षांच्या सोबतीने ही निवडणूक आम्हीच जिंकू. फूट पडल्याचे वृत्त निराधार आहे. प्रवीण पोटे तिसऱ्यांदा विजयी होतील, अशी प्रतिक्रिया अमरावतीचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.