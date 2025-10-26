अमरावतीत 27 वर्षीय उच्चशिक्षित तरुणीचा राहत्या घरी आढळला मृतदेह, नेमकं काय घडलं?

काही दिवसांपासून तरुणांच्या आत्महत्येचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढलं आहे. अशातच आता अमरावतीत एका 27 वर्षीय उच्चशिक्षित तरुणीनं गळफास घेत आयुष्य संपवलं आहे. राहत्या घरी तिचा मृतदेह आढळून आला आहे. त्यामुळे परिसरात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी घटनेची नोंद केली असून तपास सुरु केला आहे. या तरुणीनं टोकाचं पाऊल का उचललं याचा तपास सुरु असल्याचे पोलिसांनी सांगितलं आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, रणदीप कौर रियाड (वय वर्ष २७) असे या तरुणीचं नाव आहे. ही तरूणी बडनेरा येथील रहिवासी असल्याची माहिती आहे. ती एका खासगी कोचिंग क्लासेसमध्ये शिकवत होती. मात्र, आज सकाळी तिच्या राहत्या घरात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत तिचा मृतदेह आढळला..Amravati Child Abuse Case : संतापजनक! सावत्र मुलावर बापानं केला लैंगिक अत्याचार; स्वयंपाक घरात नेलं अन् जबरदस्तीनं त्याच्यावर..., आई पाहतच राहिली!.तरूणीचा मृतदेह आढळल्यानंतर बडनेरा पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. तसेच मृतदेह ताब्यात घेत अमरावती जिल्हा सामान्य रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवला. तरूणीनं आत्महत्या का केली? आत्महत्या करण्यामागचं कारण काय? या प्रकरणाचा सखोल तपास सध्या पोलिसांकडून सुरू आहे..Amravati News: कृषी कार्यालय परिसरात आढळला लिपिकाचा मृतदेह.यासंदर्भात बोलताना, ''आम्हाला तरुणीचा मृतदेह गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानंतर आम्ही तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. यावेळी तरुणीचा मृतदेह गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आला. आम्ही मृतदेह ताब्यात घेतला असून उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवला आहे. याप्रकरणी पुढील तपास सुरु आहे'', अशी माहिती बडनेरा पोलिसांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.