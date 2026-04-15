Amravati Crime : दोन पीडितांवर अमरावतीमध्ये अत्याचार; आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात एसआयटीचे गठण

अमरावती - आतापर्यंत आठ मुलींचे लैंगिक अत्याचारासह अश्लील व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. त्यापैकी दोन अल्पवयीन मुलींवर अमरावती शहरात अत्याचार करण्यात आला असून, काहींचे अश्लील व्हिडिओसुद्धा तयार करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती आता पुढे आली आहे. .अयान अहमद तनवीर अहमद (वय-१९) याला अचलपूर न्यायालयाने २१ पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. चौकशीदरम्यान आठ पीडितांपैकी दोन पीडितांवर प्रत्यक्षात अमरावती पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत एका ठिकाणी भाड्याने घेतलेल्या खोलीत अत्याचार केला. काही मुलींचे व्हिडिओसुद्धा येथेच अयान अहमदने तयार केल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी सांगितली. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता याप्रकरणाच्या दर तीन तासांच्या तपासाचे अपडेट घेतल्या जात आहेत..तपासामध्ये त्रुट्या राहू नये, याकरिता १५ एप्रिल रोजी तपासाकरिता स्वतंत्र विशेष तपास पथकाचे गठण करण्यात आले आहे. त्या पथकाचे नेतृत्व आयपीएस अधिकारी व सद्य:स्थितीत अचलपूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. शुभमकुमार यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. या एसआयटी पथकामध्ये ११ पोलिस अधिकारी व ४० कर्मचारी असून, त्यात दोन महिला पोलिस अधिकाऱ्यांचा सुद्धा समावेश करण्यात आलेला आहे..यासंदर्भात तपासाचे अपडेट राज्याचे पोलिस महासंचालक यांच्यासह अमरावती परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक रामनाथ पोकळे यांना दिल्या जात आहे. महासंचालक यांनी तपासासाठी आवश्यक ती मदत करण्याचे आश्वासनसुद्धा दिल्याचे पोलिस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी बुधवारला प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले..एफआयआरची संख्या वाढेलया कटातील मुख्य सूत्रधार अयान अहमद हा अनेकदा अमरावती शहरात एका ठिकाणी खोली भाड्याने घेऊन येथे अल्पवयीन मुलींना आणत होता. ज्या आठ पीडितांचे व्हिडिओ व्हायरल झालेले आहेत, त्यापैकी प्रत्यक्षात दोन मुलींवर संशयित अयान याने अमरावती शहरात अत्याचार केला असल्याची बाब तपासातून पुढे आली आहे. त्यामुळे आवश्यकता भासल्यास याप्रकरणात अनेक ठिकाणी एफआयआर नोंदविल्या जाऊ शकतो, असे पोलिस एसपी यांनी सांगितले..चार अटक, तर चौघांची चौकशीयाप्रकरणात आतापर्यंत मुख्य सूत्रधार अयान अहमद तनवीर अहमदसह उजेर खान इकबाल खान, मो. साद मो. साबीर, तरबेज खान तसलीम खान अशा चौघांना अटक झाली. अयानला खोली भाड्याने देणाऱ्यासह अन्य तीन, अशा चौघांची चौकशी पोलिसांनी सुरू केली आहे. उजेर खान याने अश्लील व्हिडिओ हे मो. साद व तरबेज खान यांना पाठविले होते, तेच त्यांनी पुढे व्हायरल केले..सदर प्रकरण संवेदनशील आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असे कृत्य कुणीही करू नये. यातील पीडितांनी सुद्धा बयाण देण्यासाठी पुढे यावे. त्यामुळे तपासाला अधिक गती मिळू शकेल.- विशाल आनंद, पोलिस अधीक्षक, अमरावती.