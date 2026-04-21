अयानचा आणखी एक कारनामा उघड; थार गाडी, नोटांचे बंडल अन् पिस्तूल आली कुठून? मोठा खुलासा...

Ayan Ahmed Amravati case full details : अमरावती लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी अयान अहमद याच्याबाबत दररोज नवनवीन धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. नुकताच त्याचा एक व्हिडिओ समोर आला असून, त्यामध्ये त्याच्याकडे थार गाडी, नोटांचे बंडल आणि पिस्तूल दिसत आहे. एवढा पैसा आणि पिस्तूल त्याच्याकडे नेमके कुठून आले, याचा तपास सध्या सुरू आहे..या प्रकरणात एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. ऐशोआराम आणि दिखाव्यासाठी अयानने स्वतःच्या आईचे मंगळसूत्र आणि घरातील सोनं विकल्याचे उघड झाले आहे. तरुणींवर खर्च करण्यासाठी त्याने घरातच चोरी केली. त्याने आईचे मंगळसूत्र आणि सोन्याचा हार चोरून विकल्याची माहिती तपासात पुढे आली आहे..मित्रानेच केला मित्राचा गेम, मुली पटवण्याची शर्यत अन् पैशांच्या वादातून घेतला बदला; अमरावती प्रकरणात मोठा खुलासा.अयान अहमद सोशल मीडियावरील त्याची प्रतिमा चित्रपटातील खलनायकासारखी भासवत होता. प्रसारित झालेल्या व्हिडिओंमध्ये तो हातात पिस्तूल, टेबलावर ठेवलेले अनेक महागडे दूरध्वनी, आलिशान गाडी आणि पैशांच्या गठ्ठ्यांसह दिसतो. त्याच्या एका व्हिडिओवर, "हा नक्की काहीतरी मोठं करणार, याला स्वतःच्या आयुष्यापेक्षा जिंकण्याची जास्त आवड आहे," असे लिहिलेले आहे..Amravati Case : अयानविरोधात पहिल्यांदाच अल्पवयीन पीडिता आली समोर, पोलिसांनी नोंदवला जबाब, नेमकं काय सांगितलं?.दरम्यान, पोलिसांकडून या व्हिडिओतील पिस्तूल खरे आहे की बनावट, याची चौकशी सुरू आहे. तसेच, गाडीचा खरा मालक कोण आहे, याचाही शोध घेतला जात आहे. अयानला महागड्या हॉटेलमध्ये वेळ घालवण्याची आणि महागड्या वस्तू वापरण्याची सवय होती. या सवयी पूर्ण करण्याच्या नादात तो मोठ्या कर्जात अडकत गेला, अशीही माहिती समोर येत आहे. यासंदर्भात पोलिस अधीक्षक विशाल आनंद यांना विचारले असता, "या सर्व बाबींची सखोल चौकशी करण्यात येईल," असे त्यांनी सांगितले.