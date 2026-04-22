Amravati Case : अयानने रिल्ससाठी वापरलेल्या दोन पिस्टल नेमक्या कुणाच्या? समोर आली धक्कादायक माहिती...

अमरावती : अयान अहमद याने रील तयार करण्यासाठी थार वाहनाचा वापर केला होता. त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता विशेष म्हणजे त्या वाहनामध्ये दोन्ही पिस्टलही आढळून आल्या होत्या. त्या पिस्टल नेमक्या कुणाच्या याची माहिती आता समोर आली आहे. संबंधित पिस्टल या वाहन मालकाच्याच असल्याचे अयाने पोलिसांना सांगितलं आहे. .परतवाडा येथील लैंगिक अत्याचाराचे व्हिडिओ व्हायरल प्रकरणातील अयान अहमद हा पोलिस कोठडीत असताना त्याची एक जुनी रिल सोशल मीडियावरून व्हायरल झाली होती. त्यात त्याने वापरलेल्या थार वाहनात दोन पिस्टल (गन) हे राजेश रोशन प्रजापती (वय ५०, रा. सावळी दातुरा, ता. अचलपूर) यांच्या मालकीच्या असल्याचे एसआयटीच्या तपासामध्ये निष्पन्न झाले आहे..Amravati Crime : अयानच्या वाहनात देशीकट्टा, चार मोबाईल; नवीन व्हायरल व्हिडिओच्या चौकशीचे आदेश.त्यात दोन गन व वाहन जप्त केल्याची माहिती एसआयटी पथकाचे अधिकारी किरण वानखडे यांनी दिली. जप्त पिस्टलच्या बोरचा व्यास कमी असल्याचे दिसून येत असल्याने अधिक तपासणीसाठी तज्ज्ञांकडे पाठवून तपासणी करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले..Amravati Case : अयानविरोधात पहिल्यांदाच अल्पवयीन पीडिता आली समोर, पोलिसांनी नोंदवला जबाब, नेमकं काय सांगितलं?.अयान हा प्रजापती यांच्या मुलाचा मित्र असल्यामुळे त्याला रील तयार करण्यासाठी थार वाहन वापरायला दिले होते, अशी कबुली वाहन मालकाने पोलिसांपुढे दिली होती. अयान अहमद याने त्याच्या मित्राला विकलेल्या आयफोनने थार वाहनामधील रील शूट केली होती, अशी कबुली त्याने तपास यंत्रणेपुढे दिली. तो मोबाईल अयानच्या मित्राकडून एसआयटीने जप्त केला.