Amravati: सुखी संसाराचं स्वप्न अन् सोबतीचा प्रवास चार महिन्यातच संपला! ट्रॅव्हल्सच्या धडकेत नवदाम्पत्याचा जागीच मृत्यू

अमरावती: बडनेरा परिसरातील वडुरा नवीन बायपासजवळ खासगी बसने (ट्रॅव्हल्स) दुचाकीला जोरदार धडक देऊन चिरडल्यामुळे नवदाम्पत्याचा जागीच मृत्यू झाला. गुरुवारी (ता. १४) रात्री ही दुर्घटना घडली..पूरण कौशल कोठार (वय २९) आणि वैष्णवी पूरण कोठार (वय २७, दोघेही रा. पाळा, ता. नांदगावखंडेश्वर ) असे अपघातातील मृतांची नावे असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक सुनील चव्हाण यांनी दिली..विजय रमेश निर्मळ (वय ३३, रा. पाळा) यांच्या तक्रारीवरून बडनेरा पोलिसांनी एमएच ३७ डब्ल्यू ८१११ क्रमांकाच्या खासगी बस चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. आठवड्यापूर्वीच निर्मळ यांच्या परिचित कोठार दाम्पत्याने त्यांची एमएच २७ सीई ०२९१ क्रमांकाची दुचाकी घेऊन दोघेही वैष्णवी कोठार हिच्या माहेरी वलगाव येथे गेले होते. गुरुवारी (ता. १४) रात्री पूरण आणि वैष्णवी हे दाम्पत्य त्याच दुचाकीने वलगाव वरून नवीन बायपासने पाळा येथे परत येत होते. रात्री आठ ते साडेआठच्या सुमारास वडुराजवळ समोरुन येणाऱ्या एमएच ३७ डब्ल्यू ८१११ क्रमांकाच्या खासगी ट्रॅव्हल्सने दुचाकीला मागून जोरदार धडक दिली. यात पती व पत्नी दोघेही चाकाखाली आल्यामुळे गंभीर जखमी झाले..जखमी दाम्पत्याला उपचारासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात हलविले असता उपचारादरम्यान दोघांचाही मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले.बडनेरा पोलिसांनी चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करून बसही जप्त केली आहे. चालक शेख अलीस शेख रहीम (वय २७, रा. दिग्रस, जि. यवतमाळ) याला अटक करण्यात आली आहे..चार महिन्यांपूर्वीच झाले होते लग्नपाळा येथील रहिवासी पूरण कोठार व वैष्णवी या दोघांचे चार महिन्यांपूर्वीच शुभमंगल झाले होते. काळाने अचानक त्यांच्यावर घाला घातल्याने गावात हळहळ व्यक्त होत आहे.