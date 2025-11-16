Amravati News : पहिल्यांदाच जीमला गेला अन् काळानं घात केला, २० वर्षीय तरुणाचा हृदयविकारानं मृत्यू, काय घडलं?

आपल्या आजीचा वाढदिवस असल्याने मित्रासोबत तेजस आसेगावपूर्णा येथे केक खरेदीसाठी आला. यादरम्यान कधी न गेलेल्या जिमच्या रस्त्याकडे तेजस व मित्रांचे पाय वळले. त्याठिकाणी काळ आपल्यावर झडप घालेल याची तेजसला कल्पनासुद्धा नसेल, की आजचा आपला जिमला भेट देण्याचा दिवस शेवटचा ठरेल. तेजसने जिमला भेट दिली व नियतीने आपला डाव साधला आणि तीच तेजसची जिमची पहिली भेट शेवटची ठरली. .अमरावती जिह्यातील भातकुली तालुक्यातील पूर्णानगर येथील रहिवाशी असलेल्या तेजस चंद्रशेखर बंड (वय २०) हा आपल्या मित्रांसोबत १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी रात्री साडेसातच्या दरम्यान आसेगावात आला होता. तो आपल्या आजीचा वाढदिवस असल्याने केक खरेदी करण्यासाठी आल्याचे समजते. मात्र नकळत त्याचे व त्याच्या मित्राचे पाय येथील जिमच्या रस्त्याकडे वळले. जिमवर येण्याची पहिलीच वेळ तेजसची होती..Karad Police Heart Attack: 'कऱ्हाडच्या पोलिसाचा मुंबईत आकस्मित मृत्यू'; अचानकपणे हृदयविकाराचा त्रास, सातारा जिल्ह्यातून हळहळ व्यक्त...जिममध्ये आत शिरला व तेथील हाय वेट (मुद्गल) वस्तू त्याने हाताळल्याचे समजते. यादरम्यान त्याला हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. यावेळी त्याच्या मित्रांनी तातडीने त्याला स्थानिक खासगी डॉक्टरांकडे नेले. यावेळी डॉक्टरांनी त्याला हृदयविकाराचा झटका आल्याचे सांगितले. याचदरम्यान त्याचा मृत्यू झाल्याचे समजते. हिच तेजसची जिमची पहिली भेट तीच शेवटची ठरली. तेजसच्या निधनाची वार्ता त्याच्या गावात पसरताच सर्वत्र शोककळा पसरली..Heart Attack Case : महाकाल मंदिरात भस्मआरतीदरम्यान भक्ताचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू; WhatsApp स्टेट्सवर लिहिलं होतं, 'आयुष्य क्षणभंगुर आहे...'.पूर्णानगर येथील पूर्णा नदीच्या तीरावर तेजसवर शनिवारी (ता. १५) अकरा वाजता अंत्यसंस्कार करण्यात आले. तेजसला मोठी बहीण विवाहित असून एक मोठा भाऊ अविवाहित आहे. तेजस हा सर्वात लहान होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.