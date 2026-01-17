नवनीत राणांची पक्षातून हकालपट्टी करा! भाजपच्या पराभूत उमेदवारांचं थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र, विरोधात कसं काम केलं तेही सांगितलं!

गुरुवारी झालेल्या मनपा निवडणुकीत भाजपला केवळ २५ जागांवर विजय मिळाला आहे. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत ही संख्या फार कमी आहे. त्यामुळे भाजपच्या कामगिरीनंतर आता राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत. अशात आता भाजपच्या काही पराभूत उमेदवारांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे. नवनीत राणा यांच्यामुळे अमरावतीत भाजपला नुकसान झालं, असं त्यांनी या पत्रात म्हटलं आहे. तसेच नवनीत राणा यांची पक्षातून हकालपट्टी करावी, अशी मागणीही त्यांनी या पत्रात केली आहे. .मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणाऱ्या उमेदवारांमध्ये आशिष अतकारे, अभिजित वानखडे, चेतन गावंडे, ऋषी खत्री, राजेश शादी, रोशनी वाकडे, बरखा शर्मा, रिता मोकलकर, संतोष पिढेकर, डॉ. वीरेंद्र ढोबळे, नरेश धामाई, सुनंदा खरड, मृणाली चौधरी, अपर्णा ठाकरे, चेतन पवार, राजेश पड्डा साहू, गौरव बांते, प्रणित सोनी, योगेश निमकर, लता देशमुख, संध्या टिकले, स्वाती निस्ताने यांचा समावेश आहे. या पत्रावर या उमेदवारांच्या स्वाक्षरी आहेत..Amravati Election Result 2026 : रवी राणांच्या पक्षाची मुसंडी; भाजपला २० जागांचे नुकसान, रात्री उशीरा चित्र स्पष्ट; कुणाला किती जागा?.''नवनीत राणा यांनी भाजप मजबूत असलेल्या प्रभागांत स्वतःचे उमेदवार टाकून पॅनेल वर वरवंटा कसा फिरवला जाईल, याचे नियोजन केले. तसेच त्यांनी भाजपच्या सर्व पोस्टर्स वर स्वतःचा मोठा फोटो टाकून घेतला. डॉ. धांडे यांचा वापर करून अधिकृत उमेदवारांची उमेदवारी मागे घेतल्याचे पत्र काढून त्या पत्राचा वापर शहरभर केला'', असा आरोप पत्रात करण्यात आला आहे..''नवनीत राणा यांनी उघडपणे भाजपच्या विरोधात युवा स्वाभिमानच्या उमेदवाराचा प्रचार केला. भाजपचे उमेदवार डमी आणि युवा स्वाभिमानचे उमेदवार हेच खरे असं त्यांनी सांगितलं. प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा आशीर्वाद असल्याचे सांगितलं. त्यामुळे भाजपचे मतदार या प्रचाराने संभ्रमित झाले'', असंही या पत्रात म्हटलं आहे..Amravati Municipal Election 2026 : अमरावतीत 'या' तीन प्रभागात चुरशीची लढत, आमदार राणांसह मुख्यमंत्री फडणवीसांसाठी वर्चस्वाची लढाई.''भाजप उमेदवारांना योजनापूर्वक पाडण्याचे काम राणा दाम्पत्याने केले आहे. यापूर्वी यांनी अशाप्रकारे अमरावतीतून राष्ट्रवादी काँग्रेस संपवली होती. त्यांनतर राष्ट्रवादीला शहरात पुन्हा पक्ष उभा करायला दहा वर्ष लागले. आता त्या भाजपा संपवण्याच्या मागे लागल्या आहेत'', असंही आरोपही या पत्रात करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.