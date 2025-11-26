Bird Election 2025 : शहर पक्षी निवडणुकीवर स्थलांतरित पक्ष्यांची नजर; बॅलेटसह डिजिटल प्रचारावर भर, कुठं सुरु आहे निवडणूक?

राज्यात सर्वत्र नगर परिषद निवडणुकीचा माहौल सुरू असला तरी अमरावती शहरात पक्षी निवडणुकीमुळे हिवाळ्यात वातावरण तापले आहे. ही निवडणूक स्थानिक पक्ष्यांची असली शिक्रा या शिकारी पक्ष्यांच्या जातकुळीतील शेंडी शिक्रा, सामान्य ससाणा, फाल्कन सारखे शिकारी पक्षी अमरावती जिल्ह्यात आढळल्याचे पक्षी मित्रांचे म्हणणे आहे.एकप्रकारे ही निवडणूक पारदर्शक व्हावी याकरिता अमरावती क्षेत्राबाहेरील स्थलांतरित पक्ष्यांचे आगमन झाल्याचे दिसून येते..अमरावती महानगरपालिका व वेक्स या पक्षीमित्र संघटना यांचे संयुक्त विद्यमाने दि. ३० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत अमरावती शहर पक्षी निवडणूक होऊ घातली आहे. या निवडणुकीत अमरावती शहरातील रहिवासी असलेले राखी धनेश, तांबट, हुदहुद, ठिपकेवाला पिंगळा, शिक्रा व भारद्वाज हे उमेदवार आपले भाग्य आजमावत आहे..Amravati Bird Election: अमरावतीत होणार पक्ष्यांची निवडणूक; महापालिका आणि पक्षीमित्र संघटनेचा पुढाकार, मतपत्रिकेचे अनावरण.धनेश व तांबट चर्चेत :हार्नबिल म्हणजेच धनेश पक्षी हा अनोख्या टोपी व एकल कुटुंब पद्धतीमुळे अनेकांचा आवडता पक्षी असून त्याचे पारडे जड आहे. परंतु तांबट पक्ष्याचा आकर्षक रंग व त्याच्या उक्क उक्क किंवा पुक्क-पुक आवाजामुळे सर्वांचा परिचित उमेदवार म्हणून पसंतीस उतरत आहे..बॅलेट सह ई व्होटिंग :वर्धा शहरात लोकशाही पद्धतीने निलपंख निवडून आला. ह्या निवडणुकीची लिम्का बुक मध्ये नोंद झाली, मात्र नागपूर शहरात निवडणूक न घेताच हनी बझर्ड या पक्षाने बॅक डोअर एन्ट्री मिळविली. अमरावतीमध्ये ३० तारखेपर्यंत निवडणूक सुरू असून इ व्होटिंगद्वारा मतदान सुरू आहे. सध्या ३ हजाराच्या आसपास मतदान झाले असून मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी लवकरच काही ठिकाणी बॅलेट पेपरचा अवलंब केला जाणार असल्याचे वेक्सचे कोषाध्यक्ष डॉ. गजानन वाघ यांनी सांगितले..Amravati News: लग्न लागताच नवरदेवाचा मृत्यू; अमरावती येथील घटना, लग्नघरी पसरली शोककळा.स्थलांतरित पक्ष्यांचे थर्ड आय :आपल्या प्रजातीतील निवडणूक असल्याने ही निवडणूक निकोप व निर्दोष व्हावी यासाठी बार टेल गॉडविट व ईतर लांब उड्डाण भरणारे स्थलांतरित पक्षी निवडणूक निरीक्षक म्हणून स्थलांतर करत अमरावतीत फेरफटका मारत आहे..जलाशयावर डेरा :उत्तर भारतात थंडी वाढल्याने हवापालट व निवडणुकीचा आनंद घेण्यासाठी बार हेडेड गूज, नॉर्थन पिंटेल, कॉमन क्वेल, ब्लॅक रेडस्टार्ट, ग्रे हेडेड कॅनरी फ्लॉयकॅचर, व्हेर्डिटर फ्लॉयकॅचर, लेसर फ्लेमिंगो, सँडरलिंग, लार्ज बिल लिफ वॉर्बलर, ब्लू चिक बी इटर, ब्ल्यू थ्रोटेड फ्लॉयकॅचर, स्लेंडर बिल गुल सारख्या पक्ष्यांनी शहरी कोलाहलापासून दूर शहरानजीक वडाळी, सावंगा, छत्री तलाव, अप्पर वर्धा व छोट्या मोठ्या जलाशयावर निवडणूकीचा लाईव्हचा आनंद घेत आहे..तुम्हीही करा मतदान :अमरावती शहराचा पक्षी कोणता असावा यात जर तुम्हाला रुची असेल तर तुम्ही सुद्धा सहा पक्ष्यांपैकी एकाला क्लिक करून मतदान करू शकता. यासाठी तुम्हाला अमरावती महापालिकेच्या वेबसाईट वर जाऊन पक्षी निवडणूक या विंडो ला क्लिक करू शकता. तिथे तुम्हाला मतदान करता येईल..दुबार मतदानाची शक्यता :मानवी निवडणुकीप्रमाणे शहर पक्षी निवडणुकीत सुद्धा आपला आवडता उमेदवार निवडून यावा यासाठी एकापेक्षा अधिक मतदान होण्याची दाट शक्यता आहे. ही निवडणूक तंत्रज्ञानावर आधारित असल्याने एका व्यक्तीने केवळ एकदाच मतदान करण्याचे आवाहन वेक्स संस्थेचे उपाध्यक्ष प्रा. डॉ. श्रीकांत वऱ्हेकर यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.