विदर्भ

अमरावतीत स्वच्छतेचा बोजवारा; कंत्राटदार नियुक्तीच्या प्रक्रियेला खीळ; सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांच्या तलवारी म्यान

Amravati Cleanliness Crisis : पाचही झोनमधील स्वच्छतेच्या कामासाठी पुरेशी यंत्रणा कंत्राटदार उभी करू न शकल्याने बोजवारा उडाला असून जागोजागी कचऱ्याचे ढीगारे साचू लागले आहेत.
esakal

Shubham Banubakode
Updated on

अमरावती : महानगरातील साफसफाई व स्वच्छतेच्या कामाचे नियोजन पुर्णतः फसले आहे. जुन्या कंत्राटदारांना बाद करीत नविन कंत्राटदार नियुक्त करण्याच्या मनपा प्रशासनाच्या प्रक्रियेला खिळ बसली आहे. पाचही झोनमधील स्वच्छतेच्या कामासाठी पुरेशी यंत्रणा कंत्राटदार उभी करू न शकल्याने बोजवारा उडाला असून जागोजागी कचऱ्याचे ढीगारे साचू लागले आहेत. या मुद्दयावर सत्ताधाऱ्यांसोबतच विरोधकांनीही आता आपल्या तलवारी म्यान केल्याने संशयाचे वलय निर्माण झाले आहे.

Loading content, please wait...
