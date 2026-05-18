Amravati News: दोघींचे पुरलेले मृतदेह काढले बाहेर; खंडेलवालनगर व इदगाव कब्रस्तानमधील घटना नागरिकामुळे उघड

अमरावती: पाच दिवसांच्या नवजात बालिकेसह एक १९ वर्षीय नवविवाहिता, अशा दोघींचे जमिनीत पुरलेले मृतदेह पोलिस व तहसीलदारांच्या उपस्थितीत बाहेर काढण्यात आले. विविध भागांतील या घटना आहेत. त्यापैकी सायंकाळी नवविवाहितेचे इनकॅमेरा शवविच्छेदन करण्यात आले..बडनेरा ठाण्याच्या हद्दीत मोलमजुरी करणाऱ्या एका महिलेच्या पतीचा सहा महिन्यांपूर्वी रेल्वेने कटून मृत्यू झाला होता. पतीपासून तिला गर्भधारणा झाली होती. परंतु काही महिन्यांपासून ती दुसऱ्या व्यक्तीसोबत राहू लागली. आठ महिन्यांची गर्भवती असलेल्या या महिलेला १२ मे रोजी डफरीनमध्ये दाखल केले. त्यात तिने एका मुलीला जन्म दिला. त्यानंतर १५ मे रोजी तिला डफरीन रुग्णालयामधून डिस्चार्ज मिळाला..अशक्त जन्मास आलेल्या नवजात बालकाचा १६ मे रोजी मृत्यू झाला. त्यामुळे दुसरा व्यक्ती आणि जन्म देणारी आई, असे दोघे कुदळ फावडे घेऊन नवजात बालिकेला जमिनीत पुरण्यासाठी अंधार पडल्यावर खंडेलवालनगर परिसरात गेले. मृतदेह जमिनीत पुरत असताना एका व्यक्तीने बघितले. त्याने विरोध करून घटनेची माहिती ११२ क्रमांकावर पोलिसांना दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. तहसीलदारांना माहिती देण्यात आली. त्यानंतर जमिनीत अर्धवट पुरलेला मृतदेह बडनेरा पोलिसांनी रविवारी (ता. १७) बाहेर काढून उत्तरीय तपासणीकरिता जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या शवागारात पाठविला. मृत बालिकेचे शवविच्छेदन सोमवारी (ता. १८) केल्या जाईल, असे सहायक पोलिस निरीक्षक समेश सोनोने यांनी सांगितले..एका अन्य घटनेत अंत्यसंस्कार करून जमिनीत पुरलेला नवविवाहितेचा मृतदेह आज बाहेर काढण्यात आल्याची घटना नागपुरीगेट पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. फाजीला जबीन मोहंमद जुबेर (वय १९) या महिलेचे लग्न जानेवारी २०२६ मध्ये नागपूरच्या मोनीमपुरा येथील युवकासोबत झाले होते. सासरच्यांनी तिचा छळ केला, अशी तक्रार ती माहेरच्यांकडे फोनवरून करीत होती..फाजीला हिचाही मृत्यू १४ मे रोजी झाल्याचे सांगितल्यावर माहेरच्यांनी तिचा मृतदेह अमरावतीत आणून तिच्यावर इदगाहमध्ये अंत्यसंस्कार केला. मृत महिलेच्या मानेवर व्रण आढळून आले होते, असा आरोप काही नातेवाइकांनी केला. त्यानंतर १५ मे रोजी तिच्यावर अंत्यसंस्कार झाले. परंतु रविवारी (ता.१७) मृत महिलेचा भाऊ मो. आवेज अ. हसन यांनी नागपुरीगेट ठाण्यात बहिणीच्या मृत्यूप्रकरणी घातपाताची शक्यता व्यक्त केली. त्यामुळे पोलिसांनी नववाहितेचा पुरलेला मृतदेह बाहेर काढून पुन्हा शवविच्छेदनासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या शवागारात पाठविला. मृत महिलेचे शवविच्छेदन केल्यानंतर मृतदेह नातेवाइकांना परत करण्यात आला.