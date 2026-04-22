Amravati Crime : जन्मदात्या आईचे मुलीसोबत धक्कादायक कृत्य, कारण वाचून तुम्हालाही येईल संताप

अमरावती : अल्पवयीन मुलीवर जन्म देणाऱ्या आईनेच अनन्वित अत्याचार केले. एका व्यक्तीच्या मदतीने मशीनने तिचे केस कापून टक्कल करून तिला त्रास दिला. पट्ट्याने जबर मारहाण केली, असा गंभीर आरोप पीडित अल्पवयीन मुलीने तक्रारीत केला आहे. वरुड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत ही खळबळजनक घटना घडली. .संशयित अंकुश रमेश गायकवाड (वय ४०) तसेच एका महिलेविरुद्ध मुलीला जबर मारहाण व अनन्वित अत्याचार करून धमकी दिल्याप्रकरणी वरुड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. आपल्याला आई आणि तिच्यासोबत राहणार संशयित अंकुश गायकवाड या दोघांनी काही दिवसांपासून मानसिकरीत्या त्रास देणे सुरू केले होते. मुलगी ऐकत नाही, असे समजून घरी आई आणि संशयित व्यक्तीने इलेक्ट्रिक मशीनच्या मदतीने पीडित अल्पवयीन मुलीचे आधी केस कापून तिचे टक्कल केले..याशिवाय तिला मारहाण व शिवीगाळसुद्धा तिला केल्या गेली. पीडितेने १६ एप्रिल २०२६ रोजीच वरुड ठाण्यात संशयित आई व अंकुश गायकवाड या दोघांविरुद्ध तिला होत असलेल्या त्रासाबद्दल तक्रार केली. पीडितेला आता जन्म देणाऱ्या आईची भीती वाटत होती. तिला तिच्यासोबत राहायचे नव्हते, त्यामुळे पोलिसांनी पीडित अल्पवयीन मुलीला बालकल्याण समितीसमोर हजर केले. त्यानंतर पीडितेला शासकीय मुलींच्या एका वसतिगृहात सुरक्षित ठिकाणी पाठविण्यात आले..पीडितेने दिलेले बयाण तसेच बालकल्याण समिती आणि महिला व बालविकास विभाग यांच्या पत्रावरून वरुड पोलिसांनी पीडित मुलीची आई आणि संशयित अंकुश रमेश गायकवाड या दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. यासंदर्भात बोलताना, यातील पीडितेचे वय व घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता, पोलिसांनी कायदेशीर कारवाईनंतर त्यात एफआयआर दाखल केला असून, पुढील तपास सुरू करण्यात आला, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक अर्जुन ठोसरे यांनी दिली.