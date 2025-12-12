लिफ्ट देण्याच्या बहाण्याने 'तो' कष्टकरी महिलांना निर्जनस्थळी न्यायचा अन् असं काही करायचा की...; अमरावतीत धक्कादायक प्रकरण समोर

अमरावती शहरातील कष्टकरी महिलांना लिफ्ट देण्याच्या बहाण्याने दुचाकीवर बसून घेतल्यावर निर्जनस्थळी त्यांना चाकूचा धाक दाखवून लूटमार करणाऱ्या सराईतास गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी पकडले. सदर व्यक्तीने शहरातील पाच गुन्ह्यांची कबुली दिली आहे. मनीष अनिल जोशी (वय ३३, रा. पार्वतीनगर, अमरावती), असे अटक संशयिताचे नाव आहे, अशी माहिती गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक संदीप चव्हाण यांनी दिली. आरोपीने आतापर्यंत केलेल्या गुन्ह्यात लूटमार, विनयभंग, जबरी चोरीच्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. .तिवसा येथील एक महिला टोलनाक्याजवळ थांबली असताना एक अनोळखी इसम दुचाकी घेऊन आला व तुम्हाला नांदगावपेठ येथे सोडून देतो, असे म्हणून महिलेस लिफ्ट दिली. काही अंतरावर एका स्मशानभूमीजवळ नेऊन महिलेच्या पर्समधील २० हजारांची रोख रक्कम जबरदस्तीने हिसकावून पळ काढला होता. गुन्ह्याचा प्रकार संवेदनशील असल्याने त्याचा तपास गुन्हे शाखेने केला. पार्वतीनगर येथे पोलिस गेले असता घर बंद होते. अखेर बुधवारी (ता. १०) रात्री शेगाव नाक्यावरून त्याला पकडले..Amravati Crime : पत्नी पतीपासून तीन वर्षांपासून विभक्त, दिल्लीवरून मैत्रिणीसह अमरावतीत येऊन गोदामाची केली जाळपोळ, नेमका काय प्रकार?.चौकशीअंती त्याने शहरातील पाच गुन्ह्यांची कबुली दिली. त्यात नांदगावपेठ, भातकुली, शहर कोतवाली, शिरखेड व मोर्शी ठाण्याच्या हद्दीतील गुन्ह्यांचा समावेश आहे. गुन्हा केल्यानंतर पोलिस पकडतील या भीतीने तो स्वत:चे राहण्याचे ठिकाण व नाव बदलून राहत होता. त्याच्याकडून एक दुचाकी जप्त केली..Amravati News : मेळघाटच्या आदिवासींची दोनशे किलोमीटरची पायपीट; आजपासून नागपूर अधिवेशनासाठी पाच दिवसांची पदयात्रा.सहायक पोलिस निरीक्षक मनीष वाकोडे, फिरोज खान, सतीश देशमुख, मंगेश लोखंडे, प्रशांत मोहोड, सय्यद नाझीम, रणजित गावंडे, प्रभात पोकळे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. पूर्वीच्या आठ गुन्ह्यांची नोंद संशयित मनीष अनिल जोशी याच्याविरुद्ध पूर्वी राजापेठहद्दीत लूटमार, विनयभंग, जबरीचोरी, असे सात तर खोलापुरीगेट ठाण्याच्या हद्दीत एक, अशा आठ गुन्ह्यांची पोलिस दप्तरी नोंद होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.