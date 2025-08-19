Amravati : राणांच्या दहिहंडीला आधी सुरक्षा पुरवली, नंतर आयोजकांवर दाखल केले गुन्हे; कार्यक्रमाची परवानगीच घेतली नव्हती

अमरावतीत भाजप आणि युवा स्वाभिमान पार्टीकडून नवाथे चौकात दहिहंडीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या दहिहंडीला मोठ्या प्रमाणावर गोविंदा पथकासह नागरिकांनी गर्दी केली होती. अनेक सेलिब्रिटी कलाकारांनी या दहिहंडीला उपस्थिती लावली होती. भाजप नेत्या नवनीत राणा आणि त्यांचे पती युवा स्वाभीमान पक्षाचे आमदार रवी राणा यांच्या उपस्थितीत दहिहंडीचा कार्यक्रम झाला. .राणा दाम्पत्यानं दहिहंडीला ऑपरेशन सिंदूर दहिहंडी असं नावही दिलं होतं. अभिनेता सिद्धार्थ जाधवसह कलाकार मंडळी दहिहंडीच्या कार्यक्रमाला स्टेजवर उपस्थित होती. दरम्यान, भरचौकात दहिहंडीसाठी स्टेज घालून वाहतुकीला अडथळा निर्माण केला, कार्यक्रमासाठी परवानगी घेतली नाही या प्रकरणी आता गुन्हा दाखल झालाय. पोलिसांनीच या प्रकरणी फिर्याद दिली आहे..वोटिंग मशिन चुकीचे, महाग अन् वादग्रस्त; वॉटरमार्क पेपरवर मतदान घेणार; ट्रम्प यांची मोठी घोषणा.नवाथे चौकात रविवारी झालेली दहिहंडी विनापरवान होती, या प्रकरणी राजापेठ पोलिसांनी दोन स्वतंत्र गुन्हेही दाखल केले आहेत. युवा स्वाभिमानीचे जिल्हाध्यक्ष अजय देशमुख यांच्यासह आयोजकांवर गुन्हा दाखल केलाय. तसंच रात्री उशिरापर्यंत डीजे वाजवल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवलाय..Maharashtra Rain : कोकणसह मुंबई, पुण्यात अतिमुसळधार! ७ जिल्ह्यांना रेड अलर्ट; मराठवाड्यातही जोरदार पावसाचा इशारा.अजय देशमुख आणि इतर आयोजकांनी रस्त्यावर दहिहंडीसाठी स्टेज उभा केलं. यामुळे वाहतुकीला अडथळा झाल्याची फिर्याद पोलीस अंमलदार दिनेश आखरे यांनी दिलीय. पोलिसांनीच या दहिहंडीला सुरक्षा व्यवस्था पुरवली होती आणि आता त्याच पोलिसांनी दहिहंडी झाल्यानंतर ती विनापरवानगी असल्याप्रकरणी गुन्हा नोंद केल्यानं चर्चेला उधाण आलं आहे..दहिहंडी विनापरवानगी नवाथे चौकात घेतली आणि डीजे वाजवला या प्रकरणी दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले. डीजेबाबत आयोजकांना सातत्यानं सूचना दिल्या होत्या. तरीही त्यांनी सूचनांकडे दुर्लक्ष केलं आणि साडे दहा वाजेपर्यंत डीजे सुरूच ठेवला. आयोजकांनी मोठ्या प्रमाणावर आतषबाजीही केली. दोन्ही प्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून अधिक तपास केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.