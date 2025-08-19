विदर्भ

Amravati : राणांच्या दहिहंडीला आधी सुरक्षा पुरवली, नंतर आयोजकांवर दाखल केले गुन्हे; कार्यक्रमाची परवानगीच घेतली नव्हती

Amravati : भाजप नेत्या नवनीत राणा आणि त्यांचे पती युवा स्वाभीमान पक्षाचे आमदार रवी राणा यांच्या उपस्थितीत दहिहंडीचा कार्यक्रम झाला. भाजप आणि युवा स्वाभिमान पक्षाच्या वतीने या दहिहंडीचे आयोजन केले होते.
Amravati Dahihandi: Security Given First, FIR Filed Later
Amravati Dahihandi: Security Given First, FIR Filed Later Esakal
सूरज यादव
Updated on

अमरावतीत भाजप आणि युवा स्वाभिमान पार्टीकडून नवाथे चौकात दहिहंडीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या दहिहंडीला मोठ्या प्रमाणावर गोविंदा पथकासह नागरिकांनी गर्दी केली होती. अनेक सेलिब्रिटी कलाकारांनी या दहिहंडीला उपस्थिती लावली होती. भाजप नेत्या नवनीत राणा आणि त्यांचे पती युवा स्वाभीमान पक्षाचे आमदार रवी राणा यांच्या उपस्थितीत दहिहंडीचा कार्यक्रम झाला.

Loading content, please wait...
Bjp
Amravati
police
crime
navneet rana

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com