विदर्भ

Samruddhi Expressway Accident : समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात; ट्रक-पिकअपच्या धडकेत ५ जणांचा मृत्यू, २१ गंभीर जखमी

Amravati Accident : अमरावतीच्या धामणगाव रेल्वे परिसरात समृद्धी महामार्गावर ट्रक आणि बोलेरो पिकअपची भीषण धडक झाली. चॅनल क्रमांक ९७ जवळ झालेल्या या अपघातात प्राथमिक माहितीनुसार पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला.
Samruddhi Expressway Accident Near Dhamangaon Railway

Samruddhi Expressway Accident Near Dhamangaon Railway

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

अमरावती जिल्ह्यातील धामणगाव रेल्वे परिसरात समृद्धी महामार्गावर ट्रक आणि बोलेरो टेम्पो पिकअपमध्ये भीषण अपघात झाल्याची घटना समोर आली आहे. या अपघातात प्राथमिक माहितीनुसार ५ जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून, २१ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. समृद्धी महामार्गावरील चॅनल क्रमांक ९७ जवळ हा अपघात झाला.

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