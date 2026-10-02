Samruddhi Expressway Accident : समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात; ट्रक-पिकअपच्या धडकेत ५ जणांचा मृत्यू, २१ गंभीर जखमी

अमरावती जिल्ह्यातील धामणगाव रेल्वे परिसरात समृद्धी महामार्गावर ट्रक आणि बोलेरो टेम्पो पिकअपमध्ये भीषण अपघात झाल्याची घटना समोर आली आहे. या अपघातात प्राथमिक माहितीनुसार ५ जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून, २१ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. समृद्धी महामार्गावरील चॅनल क्रमांक ९७ जवळ हा अपघात झाला..मिळालेल्या माहितीनुसार, हे सर्वजण शेगाव येथून दुर्गादेवीची मूर्ती घेऊन वर्ध्याकडे जात होते. धामणगाव रेल्वे परिसरातील चॅनल ९७ जवळ त्यांच्या बोलेरो पिकअपची ट्रकसोबत जोरदार धडक झाली. धडकेनंतर वाहनातील प्रवाशांना गंभीर दुखापत झाली. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिसांसह नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली..भाविकांच्या पिकअपचा भीषण अपघात, रस्त्याकडेला थांबलेल्या ट्रकला धडक; ६ जणांचा मृत्यू, १४ जण जखमी.जखमींना तातडीने धामणगाव ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे प्राथमिक उपचार केल्यानंतर गंभीर जखमींची प्रकृती लक्षात घेऊन त्यांना पुढील उपचारासाठी वर्धा येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात रेफर करण्यात आले आहे. जखमींपैकी काहींची प्रकृती चिंताजनक असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. .अपघाताची माहिती मिळताच अमरावती परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ. महेश पाटील घटनास्थळी दाखल झाले. तसेच पोलीस अधीक्षक निकेतन कदम यांनीही घटनास्थळी आणि रुग्णालयात जाऊन परिस्थितीची पाहणी केली. .मुंबई-नाशिक हायवेवर अपघात, एकाच कुटुंबातल्या चौघांचा मृत्यू, देवदर्शनाहून परतताना २ वर्षांपूर्वी जळालेल्या ट्रकला गाडीची धडक.मृत आणि जखमी हे वर्धा शहरातील सोमनाथे लेआऊट, रामनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील रहिवासी असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या अपघातामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, पोलिसांकडून घटनेची सविस्तर चौकशी केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.