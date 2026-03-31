Amravati : आईस्क्रीम पार्लरमध्ये गोरखधंदा! छापा पडताच प्रेमीयुगुलाला आत सोडून मालक फरार

अमरावती, ता. ३० : युवक-युवतींना एकांत मिळावा, यासाठी ४०० रुपये प्रति तास या दराने जागा उपलब्ध करून देणाऱ्या कठोरा मार्गावरील फोझन डिलाइट आईस्क्रीम पार्लरवरमध्ये मालकाने एका प्रेमीयुगुलास आत सोडून स्वत: कुलूप लावून मालक पसार झाला होता..पोलिस आयुक्तालयातील भरोसा सेलने सोमवार ३० मार्चला सायंकाळी धाड टाकली. तत्पूर्वीच मालकाने आईस्क्रीम पार्लरला कुलूप लावून तेथून पळ काढला होता. भरोसा सेलच्या पथकाने आत प्रवेश करून तेथून एका प्रेमीयुगुलाला ताब्यात घेतले. कठोरा मार्गावरील दीप वितोंडे याच्या फोझन डिलाइट आईस्क्रीम पार्लरमध्ये प्रेमीयुगुलांना एकांतात वेळ घालविण्यासाठी प्रति तास ४०० रुपये दराने जागा उपलब्ध करून देण्यात येत होती..मागील बऱ्याच दिवसांपासून हा गैरप्रकार सुरू होता. तक्रारी वाढल्यानंतर पोलिस आयुक्तालयातील भरोसा सेलच्या निरीक्षक दीप्ती ब्राम्हणे यांच्या पथकाने धाड टाकली. त्यावेळी त्यांना आईस्क्रीम पार्लरला बाहेरून कुलूप दिसून आले. ते बंद असल्याचा भास निर्माण करण्यात आला. पोलिसांनी पाहणी केली असता त्यावेळी आत युवक व युवती दिसले..पार्लरचे कुलूप उघडून आत पाहणी करण्यात आली. येथे प्रेमीयुगुलांना बसण्यासाठी चार कम्पार्टमेंटची व्यवस्था असून तेथे त्यांना प्रति तास ४०० रुपये दर आकारून आईस्क्रीम पार्लरच्या नावाने गैरप्रकार सुरू असल्याचे निदर्शनात आले.