अमरावतीत क्रिकेट सट्टा खेळणाऱ्यांचा धुमाकूळ; महानगरपालिकेच्या उद्यानाजवळ रंगेहात पकडलं, आयफोनसह मुद्देमाल जप्त

अमरावती : शहरामध्ये क्रिकेट सटोडियांचे जाळे खोलवर रुजलेले असून, गुन्हे शाखेने शहरात आयपीएल क्रिकेट सामन्यावर सट्टा खेळणाऱ्यास अटक केली आहे. दस्तूरनगर परिसरात महानगरपालिकेच्या उद्यानाजवळ ही कारवाई केली..एक संशयित युवक त्याच्या जवळ असलेल्या मोबाईलवरून ऑनलाइन सट्ट्याची लिंक इतरांना देऊन पैशाच्या आधारे क्रिकेट जुगार खेळत होता. गुन्हे शाखेने दस्तूरनगर महानगरपालिका बगीचाजवळ दिल्ली कॅपिटल विरुद्ध गुजरात टायटन्स, या आयपीएल क्रिकेट सामन्यादरम्यान हा सट्टा सुरू होता. मोबाईलमध्ये असलेल्या अॅपमध्ये दाखवित असलेल्या भावानुसार आयपीएलवर सट्टा खेळविणाऱ्यास पोलिसांनी पकडले..संशयित गिरीश ऊर्फ प्रिन्स संजय दादलानी (वय २०, रा. कलोतीनगर, सराफ ले-आउट), असे संशयित सटोडियाचे नाव आहे. त्याच्याकडून एक आयफोन जप्त करण्यात आला. शिवाय बेटिंगकरिता उपयोगात येणारी इतर सामग्री जप्त करण्यात आली. शासनाने प्रतिबंधित केलेल्या बेटिंग अॅपचा वापर सदर व्यक्ती गैरकायदेशीररीत्या कुठलाही कर न भरता करीत होता. त्याच्या विरुद्ध फ्रेजरपुरा पोलिस ठाण्यात शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..त्याच्याकडून ४० हजारांचा मुद्देमाल जप्त केल्या गेला, असे गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक संदीप चव्हाण यांनी सांगितले. पोलिस उपनिरीक्षक गजानन सोनुने, दीपक सुंदरकर, सुनील लासूरकर, जहीर शेख, सचिन बहाळे, अतुल संभे, सूरज चव्हाण, राजिक रायलीवाले, योगेश पवार यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. महत्त्वाची बाब म्हणजे नुकताच टी ट्वेंटी विश्वकप झाला त्यात एकही सटोडिया पोलिसांना सापडू शकला नाही. आता आयपीएल क्रिकेटचे बारा सामने संपल्यानंतर तेराव्या सामन्यादरम्यान एकमेव कारवाई शहरात झाली.