कैद्याकडं आयफोन! तुरुंगात शिक्षा की मौजमजा? अमरावती कारागृहाची 'बनी बनाई व्यवस्था' चव्हाट्यावर

iPhone found with prisoners inside Amravati Jail: अमरावती कारागृहाची सुरक्षा व्यवस्था पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. येथील अंडा सेलमध्ये असलेल्या कैद्याजवळ चक्क आयफोन आढळला आहे. याशिवाय दुसऱ्या बराकीत किपॅडचे दोन फोन आणि बॅटरी आढळून आल्या आहेत. या घटनेनंतर तुरुंग प्रशासनामध्ये खळबळ उडाली असून याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, अमरावती कारागृहातील अंडासेलमध्ये शिक्षाधीन बंदी तरबेज दरवेश खान व दस्तगीर गफूर शहा यांना ठेवण्यात आलं आहे. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्याकडे फोन असल्याची कुजबुज होती. अशातच ५ ऑक्टोबर रोजी कारागृह अधिकाऱ्यानी अंडा सेलची विशेष तपासणी केली. त्यावेळी हा संपूर्ण प्रकार उघडीस आला.

या तपासणीदरम्यान अधिकाऱ्यांना खोली क्रमांक तीन येथील शौचालयात किपॅड असलेला मोबाइल फोन तसेच पॅनिक अलार्म सिस्टीममध्ये आयफोन आढळून आला. तर शिक्षाधीन बंदी दस्तगीर गफूर शहा याच्या खोली क्रमांक दोनमधील कागदी पुठ्यांमध्ये एक किपॅड मोबाइल फोन व दोन मोबाइल बॅटरी आढळल्या.

याप्रकरणी आता दोघांविरोधात फेजरपुरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून मोबाइल फोन व बॅटरी तुरुंग अधिकाऱ्यांनी जप्त केली आहे. या फोनचा वापर नेमका कशासाठी होत होता? याद्वारे नेमका कुणाला फोन लावण्यात आला? याची माहिती आता पोलीस घेत आहेत. या दोन्ही कैद्यांनी महाराष्ट्र कारागृह नियमावलीनुसार कारागृहामध्ये गैरवर्तन करून नियमावलीचे उल्लंघन केल्याच ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.