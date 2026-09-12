विदर्भ

Simple Footpath Wedding: अमरावतीत उड्डाणपुलाखाली फुटपाथवर रंगला साधेपणाचा अनोखा विवाहसोहळा; सोशल मीडियावर कौतुकाची लाट

उड्डाणपुलाखालील फुटपाथवर पार पडलेल्या साध्या पण भावस्पर्शी विवाहसोहळ्याची शहरात आणि सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा
A simple wedding under Amravati flyover goes viral

A simple wedding under Amravati flyover goes viral

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अमरावती : आजकालच्या विवाहसमारंभांमध्ये लाखो रुपयांचे मंगल कार्यालय, रिसॉर्ट, लॅान, चमचमीत खाद्यपदार्थ, महागडे कपडे, तामझाम आणि गाडी-घोड्यांची रेलचेल, असे चित्र दिसून येते. मात्र, अमरावती शहरात नुकताच एक विवाहसोहळा चक्क उड्डाणपुलाखालील फुटपाथवर अतिशय साधेपणाने पार पडला. या अनोख्या विवाहाची शहरासह सोशल मीडियावर चर्चा होत आहे.

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