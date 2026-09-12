Simple Footpath Wedding: अमरावतीत उड्डाणपुलाखाली फुटपाथवर रंगला साधेपणाचा अनोखा विवाहसोहळा; सोशल मीडियावर कौतुकाची लाट

अमरावती : आजकालच्या विवाहसमारंभांमध्ये लाखो रुपयांचे मंगल कार्यालय, रिसॉर्ट, लॅान, चमचमीत खाद्यपदार्थ, महागडे कपडे, तामझाम आणि गाडी-घोड्यांची रेलचेल, असे चित्र दिसून येते. मात्र, अमरावती शहरात नुकताच एक विवाहसोहळा चक्क उड्डाणपुलाखालील फुटपाथवर अतिशय साधेपणाने पार पडला. या अनोख्या विवाहाची शहरासह सोशल मीडियावर चर्चा होत आहे..साधारण चार ते पाच दिवसांपूर्वी हा विवाहसोहळा झाल्याचे सांगण्यात येते. शहरातील उड्डाणपुलाखालील फुटपाथवर भटकंती करणाऱ्या अनेकांनी आपले संसार थाटले आहेत. याच परिसरातील जयस्तंभ चौकातील फुटपाथवर एका जोडप्याचा विवाह आयोजित करण्यात आला होता. वर-वधूने साधे हार एकमेकांच्या गळ्यात घातले. वधूही लग्नासाठी नटून-थटून आली होती. दोघांनी एकमेकांच्या गळ्यात हार घालून शुभेच्छा दिल्या..विशेष म्हणजे, विवाहविधी पार पाडणाऱ्या मावशीने केलेल्या सुचनेनुसार वर-वधूने एकमेकांच्या पाया पडून आशीर्वाद घेतला. त्यानंतर एका वयोवृद्ध व्यक्तीचेही त्यांनी आशीर्वाद घेतले. या संपूर्ण विवाहसोहळ्याचे नवरदेवाकडील काही व्यक्तींनी मोबाईलवरून चित्रीकरण केले. अवघ्या आठ ते दहा जणांच्या उपस्थितीत पार पडलेला हा अनोखा विवाहसोहळा सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे..शहरातील फुटपाथवर अतिशय साध्या पद्धतीने पार पडलेल्या या सोहळ्याचे सोशल मीडियावर कौतुक होत आहे. आजकाल अनेक वधुपित्यांना विवाह सोहळ्यासाठी कर्ज काढावे लागते. मात्र, या सोहळ्याने विवाह संस्कारासाठी मोठ्या पैशांची गरज नसून आपुलकी आणि साधेपणातूनही विवाहसोहळा पार पाडता येतो, हे दाखवून दिल्याच्या प्रतिक्रिया अनेक नागरिकांनी व्यक्त केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.