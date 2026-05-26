अमरावतीच्या रामपुरी कॅम्पमध्ये शिरला बिबट; चार तासांनंतर वनविभागाने घेतले ताब्यात, नागरिकांची मोठी गर्दी

अमरावती : शहरातील रामपुरी कॅम्प भागातील एका गोदामात सोमवारी (ता.२६) बिबट शिरल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली. दाट लोकवस्तीच्या भागातून तब्बल साडेचार तासांच्या प्रयत्नांनंतर वनविभागाच्या पथकाने यशस्वी मोहीम राबवून त्या बिबट्याला ताब्यात घेण्यात यश मिळविले. यावेळी परिसरात नागरिकांचा मोठा जमाव झाला होता..शहरातील दाट लोकवस्तीचा परिसर असलेल्या रामपुरी कॅम्प गल्ली क्रमांक तीनमध्ये अमरावतीचे महापौर श्रीचंद तेजवानी व त्यांच्या बंधूंचे मोठे गोदाम आहे. हे गोदाम मागील १० दिवसांपासून बंद होते, मात्र सोमवारी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास श्री. तेजवानी यांनी गोदामाचे शटर उघडताच त्यांना बिबट्याचे दर्शन झाले. समोर बिबट पाहून घाबरलेल्या तेजवानी यांनी तातडीने त्यांचे बंधू महापौर श्रीचंद तेजवानी यांना ही माहिती दिली. त्यानंतर लगेच महापौरांनी पशुसंवर्धन विभागाला माहिती दिली व त्यानंतर तातडीने वनविभागाला माहिती देण्यात आली..वडाळीचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रदीप भड, शूटर अमोल बावनेर यांच्यासह वनविभागाचे पथक आवश्यक ते साहित्य तसेच बंदूक घेऊन रामपुरी कॅम्प येथे दाखल झाले. वस्तीमध्ये बिबट शिरल्याचे कळताच या परिसरातील नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. गर्दीला पांगविण्यासाठी पोलिसांचे पथक तसेच अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त लावण्यात आला होता..विशेष म्हणजे या गोदामाच्या मागील बाजूला दोन लहान खिडक्या असल्याने बिबट्याने गोदामाच्या बाजूच्या घरी लुल्ला यांच्या गच्चीवर झडप मारली. त्यामुळे सर्वांच्याच काळजाचा ठोका चुकला. वनविभागाच्या शूटरने तातडीने ट्रब्यूलाईज करीत बिबट्याला बेशुद्ध केले. मात्र काही मिनिटांतच बिबट पुन्हा उभा झाला आणि तो परत गोदामाच्या बाजूला असलेल्या एका पडक्या दुकानात जाऊन लपला. त्यानंतर पथकाने त्याठिकाणी जाळी लावून त्याला बेशुद्ध केले आणि पिंजऱ्यातून वडाळी वनविभागाच्या परिक्षेत्रात रवाना केले. यावेळी बघ्यांची एकच गर्दी झाली होती..नागरिकांची अलोट गर्दीज्या गोदामात बिबट शिरला होता, ते गोदाम असुरक्षित होते. बिबट केव्हाही बाहेर मुसंडी मारू शकत होता. मात्र असे असताना काही नागरिकांनी मोबाईलवर फोटो शूट करण्यातच धन्यता मानली. अनेकदा पोलिसांनी नागरिकांना जबरदस्तीने तेथून हटविले.बिबट त्याठिकाणी आलाच कसा?रामपुरी कॅम्पचा परिसर अतिशय दाट लोकवस्तीचा असून ज्या गोदामात तो शिरला होता ते गोदाम मागील १० दिवसांपासून बंद असल्याचे महापौरांनी सांगितले. अशा परिस्थितीत बंद गोदामात हा बिबट कुठून आणि केव्हा शिरला, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच आहे..ड्रोन कॅमेऱ्याने लावला शोधजवळपास एक तासभर बिबट आतमध्ये आहे की नाही हेच स्पष्ट झाले नव्हते. मात्र त्यानंतर वनकर्मचाऱ्यांनी ड्रोनचा वापर केला असता त्यामध्ये बिबट दिसून आला आणि रेस्क्यू ऑपरेशनला सुरवात झाली.अनेकांनी अनुभवला थरारगोदामातून बाजूच्या गच्चीवर आणि गच्चीवरून गोदामात हा बिबट झेपावतांनाच थरार अनेकांनी डोळ्यांनी पाहिला. मात्र बंद गोदामात हा बिबट कसा काय आला, हे समजले नाही.ट्रकमधूनच आला काय?काहींच्या मते काल रात्री गोदामात एका ट्रकमधून माल उतरविण्यात आला होता. नेमका बिबट त्या ट्रकमधूनच आला की काय? अशीही चर्चा याठिकाणी होती, मात्र वनाधिकाऱ्यांनी त्याला दुजोरा दिला नाही.