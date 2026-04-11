'दादा नको म्हणू, बॉयफ्रेंड बनव', अल्पवयीन मुलीला सल्ला, तरुणीसह दोघांवर गुन्हा दाखल

अमरावती : तू त्याला बॉयफ्रेण्ड कर, त्याच्यासोबत मैत्री कर, तो जे म्हणेल ते कर, पण त्याला दादा म्हणून नको, असा सल्ला देऊन अल्पवयीन मुलीवर दबाव टाकण्यात आला. गाडगेनगर पोलिस ठाण्यात संशयित युवकासह (वय २०) एक महिला (वय २६), अशा दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..गाडगेनगरहद्दीत राहणाऱ्या एका अल्पवयीन मुलीवर (वय १६) तिने संशयित शमशेर शहा (वय २०) युवकासोबत बोलावे म्हणून शमशेरच्या संपर्कातील एक नातेवाईक महिला अल्पवयीन मुलीसोबत संपर्क करून सतत दबाव टाकत होती. पीडित अल्पवयीन मुलगी शमशेर शहा याला दादा म्हणत होती..संशयित महिलेने तिच्या पुढे ठेवलेला प्रस्ताव पीडित मुलीने नाकारला. त्यानंतर सदर महिलेसोबत बोलणे बंद केले. त्यानंतर संशयित समशेर शहा हा पीडित महाविद्यालयात जात असताना तिचा पाठलाग करू लागला. पीडित अल्पवयीन मुलगी रस्त्याने जात असताना संशयित शमशेर याने तिला अडवून तिला सोबत चालण्याचा आग्रह धरला. पीडितेने शमशेरसोबत चालण्यास नकार दिला असता, त्याने तुझ्या बहिणीला व तुला मारून टाकेल, अशी धमकी देऊन पीडितेला दुचाकीवर बसवून एका कॅफेमध्ये घेऊन गेला..त्याठिकाणी जबरदस्तीने अल्पवयीन मुलीसोबत लगट करण्याचा प्रयत्न शमशेरने केला. तिला स्पर्श करून त्याने तिच्याकडे शरीरसुखाची मागणीसुद्धा केली. त्यासाठी पीडित अल्पवयीन मुलीने त्याला नकार दिला. पीडितेच्या नातेवाइकांनी संशयित शमशेर शहा याची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला असता, पीडित अल्पवयीन मुलीच्या नातेवाइकांनासुद्धा त्याने धमकी दिली होती, असा आरोप मुलीने गाडगेनगर ठाण्यात दाखल तक्रारीत केला. त्या आधारे गाडगेनगर पोलिसांनी संशयित शमशेर शहा विरुद्ध विनयभंग, पोक्सोसह धमकी दिल्याप्रकरणी, तर संशयित महिलेविरुद्ध पीडितेवर दबाव टाकल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे..चावा घेऊन केली सुटकाज्यावेळी संशयित शमशेर शहा हा पीडितेवर शारीरिक संबंधासाठी दबाव टाकू लागला तेव्हा तिने त्याला चावा घेऊन स्वत:ची सुटका करून घेत तेथून पळ काढला. त्यानंतर त्याच्यासोबत बोलणेही बंद केले. परंतु त्यानंतरही संशयित युवक पीडितेला चाकूचा धाक दाखवून कॅफेवर घेऊन जात होता..त्रासापायी कॉलेज सोडण्याची वेळसंशयित समशेर याने तिला पाठलाग करून बळजबरीचा प्रयत्न करण्याच्या त्रासाला कंटाळलेल्या पीडित अल्पवयीन मुलीने कॉलेजसुद्धा सोडून दिले, असा आरोप तिने तक्रारीत केला आहे. त्यानंतर पालकांना घटनेची माहिती दिली.