विदर्भ

एकतर्फी निकाल की धक्कादायक उलथापालथ? काँग्रेसच्या तटस्थ भूमिकेचा फायदा कुणाला? अमरावती विधानपरिषदेचा आज फैसला

Amravati MLC Election Result 2026 : अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीची मतमोजणी आज होत असून काँग्रेसच्या तटस्थ भूमिकेनंतर प्रवीण पोटे पुन्हा बाजी मारणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Amravati MLC Election Result 2026

Amravati MLC Election Result 2026

esakal

Shubham Banubakode
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अमरावती : विधानपरिषदेच्या अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीची मतमोजणी सोमवारी (ता. २२) होत असून पहिल्या दोन तासांतच निकाल बाहेर येण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे राजकीय कार्यकर्त्यांसह सर्वसामान्यांमधील उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे.

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