मोर्शी नगरपरिषदेच्या इमारतीच्या छतावर झालेल्या मटण पार्टीचे ड्रोनद्वारे चित्रीकरण करणाऱ्या रमाकांत गावंडे यांना बेदम मारहाण करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी शिंदेंच्या शिवसेनेच्या नगराध्यक्षा प्रतीक्षा गुल्हाने यांचे पती आणि नगरसेवक रवींद्र गुल्हाने यांच्याविरोधात मोर्शी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यांच्या सांगण्यावरूनच मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे..काही दिवसांपूर्वी मोर्शी नगरपरिषदेच्या इमारतीच्या छतावर दीपावली मिलनच्या नावाखाली मांसाहारी पार्टी झाल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. रमाकांत गावंडे यांनी ड्रोनच्या माध्यमातून या पार्टीचे चित्रीकरण केले होते. त्यानंतर भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून खुलासा मागवला होता. या प्रकरणामुळे स्थानिक राजकारणातही आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले होते..बॅटने मारहाण प्रकरणी खोक्या भोसलेसह ६ जणांची निर्दोष सुटका; कोर्टात काय घडलं?.दरम्यान या पार्टीचे फोटो आणि व्हिडीओ व्हायरल करण्यामागे रमाकांत गावंडे यांची प्रमुख भूमिका असल्याचा संशय विरोधकांना होता. याच रागातून त्यांना मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप आहे. १६ तारखेला गावंडे शेतात जात असताना काही जणांनी त्यांची कार अडवली. त्यानंतर त्यांना मोटारसायकलवरून दुसरीकडे नेऊन बेदम मारहाण केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. बंदुकीसारख्या वस्तूने मारहाण करण्यात आली. चाकूचा धाक दाखवण्यात आला. तसेच गळा दाबून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे..हल्ल्यात गावंडे जखमी झाले असून त्यांच्यावर अमरावती येथील रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याची माहिती आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार तक्रारीतील इतर बाबींची पडताळणी सुरू आहे. आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची पथके रवाना करण्यात आली आहेत. या घटनेमुळे मोर्शीतील मटण पार्टी प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.