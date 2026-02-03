रवी राणांना थेट संदेश! नवनीत राणांनी ज्या भाजप उमेदवाराविरोधात प्रचार केला, पक्षाने त्यांनाच केलं महापौर...

कृष्णा लोखंडे महापालिकेच्या सत्ताकारणात भाजपने संख्याबळ जुळवताना युवा स्वाभिमानला जवळ केले असले तरी राष्ट्रवादी अजित पवार गटालाही सोबत घेतले आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपसोबत राहून विरोधात काम केल्याने आलेली नाराजी दूर करण्यासाठी महापौर भाजपचा, असा प्रचार निवडणुकीपश्चात राबविणाऱ्या युवा स्वाभिमानला त्यांच्याच शैलीत राष्ट्रवादीला जवळ करून चेकमेट दिला आहे..अमरावती महापालिका निवडणुकीत भाजपच्या प्रभावक्षेत्रात युती धाब्यावर बसवून भाजप विरोधात आक्रमक भूमिका घेणारे आमदार रवी राणा आणि भाजपात राहून भाजपच्या अनेक उमेदवारांविरोधात खुली भूमिका घेतलेल्या माजी खासदार तथा भाजप नेत्या नवनीत राणा यांना अस्वस्थ करणारी व थेट संदेश देणारी खेळी अमरावतीच्या महापौरपदाचा उमेदवार ठरवताना भाजपने केली आहे.मनपा निवडणुकीत रवी राणा यांनी भाजप विरोधात युवा स्वाभिमानचे उमेदवार उभे केले होते. त्या उमेदवारांच्या समर्थनार्थ नवनीत राणा यांनी खुली भूमिका घेतली होती. आज महापौरपदासाठी नाव घोषित झालेल्या श्रीचंद तेजवानी यांच्या विरोधात पुरुषोत्तम बजाज यांचा प्रचार नवनीत राणा यांनी केला होता. दुसरे उमेदवार आशिष अतकरे यांच्या विरोधात नवनीत राणा यांनी राजा बांगडे यांचा खुला प्रचार केला होता. युवा स्वाभिमानमुळे भाजपचे डझनभर उमेदवार पराभूत झाल्यानंतर भाजपात प्रचंड असंतोष होता..Amravati News: नाशिकच्या डॉक्टरने अमरावतीत जीवन संपवले; नांदगावपेठहद्दीत हॉटेलमध्ये घेतला गळफास, पाेलिसांनी माेबाईल घेतला ताब्यात!.सध्या मनपातील आकड्यांचे गणित जुळवताना भाजपने पंधरा जागा मिळविणाऱ्या युवा स्वाभिमानला जवळ केले असले तरी श्रीचंद तेजवानी आणि आशिष अतकारे यांच्या नावाची घोषणा करून भाजपने राणा दाम्पत्याला थेट संदेश दिला आहे. राजकीय स्वार्थासाठी भाजपच्या अधिकृत उमेदवारांविरोधात कृती सहन केली जाणार नसल्याचा तो संदेश आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादीला सोबत घेत राणांवर वचक आणण्याचीही राजकीय खेळी खेळली आहे..आमदार रवी राणा व आमदार संजय खोडके यांच्यातील विळ्या भोपळ्याचे सख्ख्य सर्वश्रुत आहे. प्रारंभी आमदार खोडके यांनी आमदार राणा युतीत असतील तर आम्ही राहणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. आपल्या भूमिकेवर ते नेहमीच ठाम राहतात, हे सर्वश्रुत असल्याने संख्याबळ जुळवताना भाजपसमोर अडचणी होत्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर खोडके यांच्या सोबत केलेल्या चर्चेनंतर ते युतीत सहभागी होण्यास सहमत झालेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वकाही व्यवस्थित होईल, असा शब्द दिला असून त्यांच्यावर आमचा विश्वास आहे, हे आमदार सुलभा खोडके यांचे विधान या पार्श्वभूमीवर सूचक ठरणारे आहे..Premium|Amravati Lok Sabha 2004 : बच्चू कडूंचा लोकसभा निवडणुकीत संघर्ष; प्रस्थापितांच्या विरोधात आक्रमक लढा.महायुतीचे संख्याबळ बहूमतापलीकडेमहापालिकेत भाजपने पंचवीस जागा मिळवून सर्वांत मोठ्या पक्षाचे स्थान मिळवले असले तरी बहूमतासाठी त्यांना कुबड्या घेण्याची वेळ आली. राज्याच्या सत्तेत राष्ट्रवादी सहभागी असला तरी स्थानिक पातळीवर युतीत येण्यास ते युवा स्वाभिमानमुळे इच्छूक नव्हते. त्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून सूत्रे हलविण्यात आली. राष्ट्रवादीच्या अकरा सदस्यांमुळे भाजपप्रणीत महायुतीचे संख्याबळ आता ५१ वर गेले आहे. बहूमतासाठी ४४ चे संख्याबळ आवश्यक आहे. युवा स्वाभिमानकडे पंधराचे संख्याबळ आहे..राष्ट्रवादीस झुकते मापयुवा स्वाभिमानची कोंडी करण्याच्या रणनीतीतून राष्ट्रवादीस झुकते माप देण्याची नीती भाजपने अवलंबली आहे. उपमहापौरपदावर बोळवण करीत स्थायी समिती या महत्त्वाच्या समितीची सूत्रे राष्ट्रवादीला सोपविण्यात येण्याची शक्यता आहे. आमदार राणांवर थेट वार न करता राष्ट्रवादीच्या खांद्यावर बंदूक ठेवत शिकार साधण्याचा भाजपचा डाव आहे. निवडणुकीनंतर सहानुभूती मिळवण्याचा राणा दाम्पत्याच्या राजकीय खेळीसह भाजपने त्यांचा कट्टर विरोधक असलेल्या राष्ट्रवादीस जवळ करून झुकते माप देत राणांवर मात केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.