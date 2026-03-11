स्वच्छता कंत्राटदारांना बसणार लगाम; आता नगरसेवकांच्या शिफारसीनंतरच मिळणार देयके, 'या' महानगरपालिकेचा मोठा निर्णय...

अमरावती : महापालिकेतील महापौर वगळता उपमहापौरांसह स्थायी समिती सभापती, सभागृह नेता व विरोधी पक्षनेता यांना वाहन भत्त्यापोटी प्रतिमाह पन्नास हजार रुपये देण्यास स्थायी समितीने मंजुरी प्रदान केली आहे. यासोबतच गटनेते, विषय समिती सभापती व अधिकाऱ्यांना ३५ हजार रुपये प्रति महिना भत्ता देण्यासही मंजुरी देण्यात आली. नगरसेवकांच्या शिफारसीशिवाय स्वच्छता कंत्राटदारांना आता देयके अदा करण्यात येणार नाहीत. या सदस्यांच्या प्रस्तावासही मंजुरी देण्यात आली..चार वर्षांनंतर अस्तित्वात आलेल्या महापालिकेच्या स्थायी समितीची पहिली सभा बुधवारी (ता.११) पार पडली. या सभेत पदाधिकाऱ्यांना वाहने पुरविण्यासह महापालिकेस पुरविण्यात येत असलेल्या ई-बसेससाठी चार्जिंग स्टेशनला लागणाऱ्या सबस्टेशनला मंजुरी देण्याचा विषय कार्यक्रम पत्रिकेवर होता. सर्व विषयांवर सांगोपांग चर्चा झाल्यानंतर पदाधिकाऱ्यांना वाहन पुरविण्यात प्रशासन असमर्थ असल्याची कबुली अधिकाऱ्यांनी दिली..सर्व पदाधिकाऱ्यांसाठी नवीन वाहने खरेदी करण्याइतका खर्च मनपा प्रशासन सध्या करू शकत नसल्याने पर्यायी व्यवस्था म्हणून पदाधिकाऱ्यांना वाहन भत्ता देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. यानुसार महापौर वगळता उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, सभागृह नेता व विरोधी पक्षनेता यांना दरमहा पन्नास हजार रुपये वाहन भत्ता मंजूर करण्यात आला. या पदाधिकाऱ्यांना स्वतःची वाहने वापरायची असून त्यावरील चालक व इंधनाचा खर्च वाहन भत्त्यातून भागवायचा आहे..Amravati News : अमरावतीतील एमडी तस्करीचं मुंबई कनेक्शन उघड; दहा जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल, चौघांना अटक....स्वच्छता कंत्राटदारांना यापुढे देयक अदा करण्याची पद्धत बदलण्यास मंजुरी देण्यात आली. सर्वसाधारण सभेत अनेक सदस्यांनी त्यांच्या स्वाक्षरीशिवाय कंत्राटदारांना देयके अदा करण्यात येऊ नये, अशी मागणी लावून धरली होती. त्याचे पडसाद आजच्या स्थायीच्या बैठकीतही उमटलेत. सदस्यांनी केलेली मागणी अंशतः मान्य करीत सभापतींनी नगरसेवकांनी शिफारस केल्याशिवाय प्रशासनाने देयके देऊ नये, असे मान्य केले. यापुढे कंत्राटदारांना प्रत्येक प्रभागातील चारही नगरसेवकांचे शिफारस पत्र मिळवावे लागणार आहे. त्यावर त्यांचे देयक अवलंबले आहे..महापालिकेस पन्नास ई-बसेस मंजूर करण्यात आल्या आहेत. या बसेससाठी कोंडेश्वर मार्गावरील महापालिकेच्या जागेवर आगार बांधण्यात येत आहे. तथापि वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशनसाठी सबस्टेशनची आवश्यकता आहे. त्याकरिता निविदा प्रक्रिया करण्यात आली. पहिल्या प्रक्रियेत निविदा न आल्याने दुसऱ्यांदा निविदा काढण्यात आल्या. त्यामध्ये भारत इन्फ्रा अमरावती यांनी निविदा किंमतीच्या ३.१२ टक्के व एनटी इलेक्ट्रिकल अॅंड इंजिनिअरिंग, या संस्थेने ५.४७ टक्के कमी दराने दर दिलेत..Amravati News: अमरावतीत तीन कोटींचे एमडी जप्त; शहर पोलिसांची पहिलीच मोठी कारवाई, दोघांना अटक.तिसरी निविदाधारक कंपनी स्वामी तांत्रिक नागरी सेवा सहकारी संस्थेने निविदेच्या किंमती इतकेच दर दिलेत. यापैकी कमी दर देणाऱ्या एनटी इलेक्ट्रिकल अॅंड इंजिनिअरिंगला कंत्राट देण्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली.स्थायी समितीच्या पहिल्या बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाईक, उपायुक्त योगेश पीठे, नरेंद्र वानखडे यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख व सोळाही सदस्य उपस्थित होते. दरम्यान, महापालिकेच्या आरोग्य, सामान्य प्रशासन विभाग, स्वच्छता विभाग यांना ४३५ लाख रुपयांच्या अतिरिक्त अनुदानाच्या मागणीचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.