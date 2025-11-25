Amravati News : अमरावती महापालिकेच्या प्रारूप मतदारयादीत घोळच घोळ; भाजप खासदारासह जिल्हाध्यक्षांचाही आक्षेप, नेमकं काय घडलं?

महापालिकेच्या मतदारयादीत मोठ्या प्रमाणावर घोळ झाला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हजारो मतदारांची नावे त्यांच्या मूळ प्रभागातून बेपत्ता असून ती दुसऱ्या प्रभागांत समाविष्ट झाली आहेत. यादीतील या घोळाचा फटका सर्वच राजकीय पक्षांना बसण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यांनी महापालिकेत धाव घेत आक्षेप दाखल करून यादी तात्काळ दुरुस्त करण्याची मागणी केली आहे. .सोमवारी (ता.२४) भाजपचे राज्यसभा सदस्य डॉ. अनिल बोंडे, जिल्हा शहर अध्यक्ष डॉ. नितीन धांडे, माजी उपमहापौर संध्या टिकले यांनीही आक्षेप दाखल केले. मनपाच्या २२ ही प्रभागांत हा गोंधळ आहे. महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने मतदारयादीचे प्रारूप जाहीर केले आहे. यामध्ये जवळपास सर्वच प्रभागांतील समाविष्ट नगर व वसाहतींमधील शेकडो मतदारांची नावे बेपत्ता आहेत. ती नावे त्यांच्या मूळ प्रभागातून अन्य प्रभागांत समाविष्ट करण्यात आली..Amravati Police : छंदातून केली ताण-तणावावर मात; पोलिस उपायुक्त व नायब तहसीलदार असलेल्या कुरळकर बंधूंचा प्रेरणादायी नित्यक्रम!.प्रभाग १० बेनोडा-भीमटेकडी या प्रभागांत प्रभाग आठ जोग स्टेडीयम-चपराशीपुरा येथील यादी भाग क्रमांक ११७-१, ते ११७-६ हा भाग व स्वामी विवेकानंद-बेलपुरा प्रभागातील यादी भाग क्रमांक १०८ मधील वसाहती बेनोडा-भीमटेकडी प्रभागांत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. असाच घोळ बहूतांश प्रभागांमध्ये झाला आहे. माजी नगरसेवक व काही राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आक्षेप दाखल केले असले तरी सामान्य नागरिकांकडून त्याप्रमाणात आक्षेप नाहीत. शेकडोंच्या संख्येने मतदारांची नावे इकडे-तिकडे झाली असल्याने मतदानाच्या वेळी त्यांना शोधाशोध करण्याची वेळ निवडणूक विभागाने आणली आहे. याचा थेट परिणाम मतदानाच्या टक्केवारीवर होण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, आतापर्यंत १२५ जणांनी आक्षेप दाखल केले असून भाजपचे खासदार डॉ.अनिल बोंडे, जिल्हाध्यक्ष डॉ. नितीन धांडे, माजी उपमहापौर संध्या टिकले यांनी सोमवारी आक्षेप दाखल केलेत. शेकडोंच्या संख्येत मतदारांची नावे इतरत्र समाविष्ट झाल्याने ती दुरुस्ती करून मतदारयादीत सुधारणा करण्याची मागणी त्यांनी आयुक्तांना भेटून केली. दरम्यान, निवडणूक विभागाने २७ नोव्हेंबरपर्यंत येणाऱ्या आक्षेपांवर कार्यवाही करून मतदारयादी दुरुस्त करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. पाच डिसेंबरला प्रभागनिहाय मतदारयादी प्रसिद्ध करण्यात येणार असून ती सुधारित राहणार असल्याचेही या विभागाने स्पष्ट केले आहे..मतदारयादीत झालेला घोळ दुरुस्त करण्यात येत आहे. आक्षेपांवर सुधारित यादी तयार करण्यात येऊन प्रभागाच्या सीमांकनानुसार मतदार संबंधित प्रभागांत समाविष्ट करण्यात येतील. सध्या झालेला घोळ हा तांत्रिक स्वरूपाचा असून यादीतून कुणालाही वगळण्यात आलेले नाही, हे समजून घेणे गरजेचे आहे. झालेला घोळ दूर करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. मतदारांनी घाबरण्याचे कारण नसून मतदानापासून कुणालाही वंचित राहण्याची वेळ येणार नाही, अशी माहिती मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा यांनी दिली..Amravati News: मेळघाटच्या खटकाली गावातील मातामृत्यू क्षयरोगाने? गर्भवती महिलेकडे डॉक्टर तथा आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे दुर्लक्ष भोवले.तर शेकडोंच्या संख्येत मतदारयादीत घोळ झाला आहे. प्रत्येक मतदार आक्षेप दाखल करण्यासाठी मनपात येणार नाही. मात्र झालेल्या घोळामुळे तो मतदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. गठ्ठा मतांचा प्रश्न असल्याने प्रशासनाने तत्काळ यादी दुरुस्त करावी, अशी मागणी आयुक्तांकडे केली आहे, असं भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. नितीन धांडे यांनी म्हटलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.