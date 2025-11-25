विदर्भ

Amravati News : अमरावती महापालिकेच्या प्रारूप मतदारयादीत घोळच घोळ; भाजप खासदारासह जिल्हाध्यक्षांचाही आक्षेप, नेमकं काय घडलं?

Amravati Draft Voter List Error : अमरावती महापालिकेने प्रारूप मतदारयादी जाहीर केली आहे. मात्र, या यादीत घोळ असल्याचा दावा भाजपासह सर्वच राजकीय पक्षांकडून केला जातो आहे. यावर अमरावतीत राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे.
महापालिकेच्या मतदारयादीत मोठ्या प्रमाणावर घोळ झाला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हजारो मतदारांची नावे त्यांच्या मूळ प्रभागातून बेपत्ता असून ती दुसऱ्या प्रभागांत समाविष्ट झाली आहेत. यादीतील या घोळाचा फटका सर्वच राजकीय पक्षांना बसण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यांनी महापालिकेत धाव घेत आक्षेप दाखल करून यादी तात्काळ दुरुस्त करण्याची मागणी केली आहे.

