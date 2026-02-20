अमरावती मनपाची पहिलीच आमसभा वादळी, नामांतरासह गाजरे 'हे' मुद्दे, शहरातील अस्वच्छतेवरून नगरसेवक आक्रमक!

Councillors slam administration over poor sanitation; proposal to rename civic body to Amravati-Badnera Municipal Corporation : अमरावती : महापालिकेच्या शुक्रवारी झालेल्या पहिल्या आमसभेत नवीन नगरसेवकांसह अनुभवी नगरसेवकांनी स्वच्छतेच्या मुद्द्यावर प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरत वाभाडे काढले. स्वच्छता कंत्राटदार बदलण्यात आल्यानंतरही शहर अस्वच्छ का? यावर प्रश्नांची सरबत्ती करण्यात आली. यासोबतच महापालिकेचे नामांतर अमरावती-बडनेरा महापालिका, असे करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला..प्रशासकीय राजवट संपुष्टात आल्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या सभागृहाची पहिली आमसभा आज (ता. २०) पार पडली. या सभेत अकरा प्रश्न व तेवीस प्रस्ताव विषयपत्रिकेवर होते. शहर सुधार विकास आराखडा सात वर्षांनंतरही शासनाकडून मंजूर करून घेण्यात प्रशासनाला आलेल्या अपयशावर प्रशांत वानखडे यांनी बोट ठेवत त्यासाठी काय प्रयत्न सुरू असल्याचा प्रश्न विचारला. त्यावर प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तर मात्र मिळाले नाही..Amravati MD Drugs Seized : अमरावतीत महिन्याभरात तिसऱ्यांदा एमडी ड्रग्स जप्त ; तस्करीची पाळेमुळे खोलवर रुतलेली.नगरसेवक चंदू खेडकर, स्वाती कुळकर्णी, मिलिंद बांबल यांनी शहर स्वच्छतेवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. जुना कंत्राट रद्द करून नवीन कंत्राटदार नियुक्त करण्यात आल्यानंतरही शहरात अस्वच्छता का आहे?, दैनंदिन कचरा संकलनाच्या पद्धतीत अजूनही बदल का झाला नाही?, भूक्षेत्राने मोठे असलेल्या प्रभागातील स्वच्छतेसाठी काय नियोजन आहे?, असे एकामागून एक प्रश्न उपस्थित करीत सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले होते..प्रशासनाकडून स्वच्छता अधिकारी डॉ. अजय जाधव यांनी उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला. नवीन कंत्राट एक डिसेंबर २०२५ ला देण्यात आला आहे. करारानुसार स्वच्छतेचा कंत्राट दोन भागांत असून दोन्ही कंत्राट १४ मार्चपासून पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट केले. स्वच्छता अधिकाऱ्यांच्या या उत्तराने सदस्यांचे समाधान झाले नसल्याचे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट करून योग्य नियोजन करण्याची सूचना केली..Amravati Accident : दोन महिन्यांपूर्वीच घेतली होती रिक्षा अन् नियतीने केला घात; शिवाई बसच्या धडकेत रिक्षाचालकासह पाच जणांचा अंत, पत्नीसह मुलं झाली पोरकी.अमरावती महापालिकेचे नामांतर करण्यात यावे, असा प्रस्ताव प्रा. प्रशांत वानखडे यांनी मांडला. ‘अमरावती-बडनेरा महापालिका’, असे नाव असावे, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. या प्रस्तावावर बोलताना राष्ट्रवादीचे गटनेते अविनाश मार्डीकर यांनी सभागृहात हा प्रस्ताव मंजूर करून शासनाकडे पाठवावा लागणार असल्याची गरज व्यक्त केली, तर विरोधी पक्षनेते विलास इंगोले यांनी असा प्रस्ताव यापूर्वी दोन ते तीन वेळा मंजूर करून शासनाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असल्याचे स्मरण करून दिल्याने या प्रस्तावातील हवाच निघून गेली होती. महापौर श्रीचंद तेजवाणी यांनी पुन्हा प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.