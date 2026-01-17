Amravati Election Result 2026 : रवी राणांच्या पक्षाची मुसंडी; भाजपला २० जागांचे नुकसान, रात्री उशीरा चित्र स्पष्ट; कुणाला किती जागा?

अमरावती, ता. १६ : महापालिका निवडणुकीत जोरदार मुसंडी मारत युवा स्वाभिमानने पंधरा जागा जिंकून विक्रम करण्यासोबतच भाजपला सत्तेसाठी आपल्या पिचवर खेळण्यासाठी येण्यास भाग पाडले आहे. भाजपला तब्बल वीस जागांचे नुकसान झाले असून पंचवीस जागांवर समाधान मानण्याची वेळ आली. काँग्रेसने पंधरा जागा जिंकत इभ्रत वाचविली असून राष्ट्रवादीचा मात्र उदय झाला. या पक्षाने अकरा जागा जिंकल्या. एमआयएमने यावेळीही जोरदार प्रदर्शन करीत बारा जागा जिंकल्या..महापालिका निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले असून ८७ जागांवरील विजयी पक्षीय उमेदवार जाहीर झाले आहेत. अनेक बड्या दिग्गजांना या निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीत सरासरी ५३ टक्के मतदान झाले होते. त्याची मतमोजणी आज (ता.१६) सकाळी १० वाजेपासून नवसारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येथे करण्यात आली. नियोजनाच्या अभावाचा फटका यावेळी बसल्याने निकाल हाती येण्यास बराच काळ प्रतीक्षा करावी लागली..Maharashtra Municipal Elections 2026: राज्यात महापालिका निवडणूक मतमोजणीआधीच महायुतीची मुसंडी, तब्बल ६९ उमेदवार बिनविरोध विजयी .भाजपने यावेळी रिंगणात ६८ जागांवर उमेदवार दिले होते. तर सहा जागी अपक्षांना समर्थन दिले. मुख्यमंत्र्यांसह पालकमंत्री, राज्यमंत्री व दीड डझन आमदारांची फौज कामी लावल्यावरही गतवेळचे वैभव भाजपला मिळवता आले नाही. गतवेळी ४५ जागा जिंकणारा भाजप यावेळी पंचवीस जागांवर थांबला. तब्बल वीस जागांचे नुकसान झाले असून घोषित निकालांमध्ये भाजप महापालिकेत सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून समोर येऊ शकला..राष्ट्रवादीला ठेवणार बाहेर महापालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी ४५ जागांची गरज असून भाजप सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून समोर आला असला तरी त्यांना युवा स्वाभिमानला सोबत घेऊनच सत्ता स्थापन करावी लागणार आहे. दोन्ही पक्ष मिळून ४० जागा होत असल्या तरी पाच जागांसाठी बसप व शिंदे गटाची मनधरणी करावी लागणार आहे. मात्र अडचण राष्ट्रवादीची असली तरी युवा स्वाभिमान आता राष्ट्रवादीसोबत युती करण्यास नकार देण्याची शक्यता असल्याने भाजपला युवा स्वाभिमानसमोर झुकावे लागणार असल्याची वेळ आली आहे..मुंबईत पहिला विजय काँग्रेसचा, भाजपचे नवनाथ बन, तेजस्वी घोसाळकर विजयी; आतापर्यंत कुणी मारली बाजी?.युवा स्वाभिमानने ३६ जागांवर उमेदवार देत पंधरा जागा जिंकून राजकीय धक्का दिला आहे. या निकालामुळे आमदार रवी राणा यांचा राजकीय क्षेत्रातील दबदबा वाढला आहे. गतवेळी त्यांच्या सभागृहात केवळ तीन जागा होत्या. बारा जागांचा लाभ त्यांना झाला आहे. एमआयएमनेही दोन जागा अधिक जिंकून गतवेळच्या दहावरून हा आकडा बारावर नेला. एमआयएमचा काँग्रेस व राष्ट्रवादीस अल्पसंख्याक भागात रोखण्यात यश मिळवले आहे. या पक्षाने सभागृहातील दबदबा यावेळी वाढविला आहे..पक्षीय बलाबल : एकूण जागा ८७भाजप : २५काँग्रेस : १५युवा स्वाभिमान : १५राष्ट्रवादी (अजित पवार) : ११एमआयएम : १२शिवसेना (शिंदे) : ३शिवसेना (उबाठा) : २बसपा : ३वंचित बहूजन आघाडी : १.अमरावती विजयी उमेदवारसाईनगरसचिन भेंडे (युवा स्वाभिमान)मंजूषा जाधव (भाजप) बुधवारा-जवाहरगेटविलास इंगोले (काँग्रेस)संजय शिरभाते (काँग्रेस)सुनीता भेले (काँग्रेस)ललिता रतावा (काँग्रेस)रहाटगाव -शेगावगुड्डू धर्माळे (राष्ट्रवादी)चंदू खेडकर (राष्ट्रवादी)कल्याणी तायडे (भाजप)वंदना मडघे (भाजप)जोगस्टेडियम - चपराशीपुरा बबलू शेखावत (काँग्रेस)आसमा फिरोज खान (काँग्रेस)अर्चना आत्राम (काँग्रेस)मालती गवई (काँग्रेस.स्वामी विवेकानंद कॉलनी-फ्रेजरपुरास्मिता सूर्यवंशी - भाजपाराधा कुरील ( भाजपा)प्रिती रेवणे - युवा स्वाभीमानप्रदीप हिवसे - भाजपाबेनोडा-भीमटेकडी-दस्तूर नगरराजेश जवंजाळमंगेश मनोहरअविनाश मार्डीकरअर्जना पाटील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.