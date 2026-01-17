विदर्भ

Amravati Election Result 2026 : रवी राणांच्या पक्षाची मुसंडी; भाजपला २० जागांचे नुकसान, रात्री उशीरा चित्र स्पष्ट; कुणाला किती जागा?

Amravati Municipal Corporation Results 2026 : महापालिका निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले असून ८७ जागांवरील विजयी पक्षीय उमेदवार जाहीर झाले आहेत. अनेक बड्या दिग्गजांना या निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला आहे.
अमरावती, ता. १६ : महापालिका निवडणुकीत जोरदार मुसंडी मारत युवा स्वाभिमानने पंधरा जागा जिंकून विक्रम करण्यासोबतच भाजपला सत्तेसाठी आपल्या पिचवर खेळण्यासाठी येण्यास भाग पाडले आहे. भाजपला तब्बल वीस जागांचे नुकसान झाले असून पंचवीस जागांवर समाधान मानण्याची वेळ आली. काँग्रेसने पंधरा जागा जिंकत इभ्रत वाचविली असून राष्ट्रवादीचा मात्र उदय झाला. या पक्षाने अकरा जागा जिंकल्या. एमआयएमने यावेळीही जोरदार प्रदर्शन करीत बारा जागा जिंकल्या.

