Amravati Municipal Election 2026: अमरावतीत मित्रपक्षांनीच केली भाजपची कोंडी! राष्ट्रवादी काँग्रेसचं मोठं आव्हान; युवा स्वाभिमानाची प्रतिष्ठाही पणाला

अमरावती मतदारसंघात राष्ट्रवादी (अजित पवार) व बडनेरा मतदारसंघात युवा स्वाभिमानने भाजपची कोंडी केली आहे. त्यामुळे गेल्या पंचवार्षिकमध्ये ४५ जागा जिंकून एकहाती सत्ता मिळवणाऱ्या भाजपसमोर यंदा सत्ता हस्तगत करण्याचे आव्हान आहे. काँग्रेसने मित्रपक्षांसोबत तडजोडीचे राजकारण करीत रणांगणात उडी घेत सत्ता मिळवण्याचा दावा केला आहे.महापालिकेच्या रणांगणात भाजप, राष्ट्रवादी व काँग्रेस, अशी तिरंगी लढत रंगण्याचे चिन्ह आहे. महायुती व महाविकास आघाडीची शकले झाली असून सारेच एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकल्याने मतदारसुद्धा संभ्रमात आहेत. महापालिकेच्या निवडणुकीत साऱ्याच पक्षांना मनातून युती किंवा आघाडी नकोच होती. परंतु शेवटच्या क्षणापर्यंत मित्रपक्षांना जागावाटपात गुंतवून ठेवण्यात आले. .त्यातूनच घटकपक्षांची घालमेल झाल्याने त्यांनी उमेदवार निश्चित केले. वाटाघाटीचे गुऱ्हाळ उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत कायम असल्याने महायुतीत चांगलाच गोंधळ झाला आहे. शहराच्या बहुतेक प्रभागांत दुरंगी तसेच तिरंगी लढत होण्याचे संकेत असून राज्यात सत्तेत असलेल्या महायुतीतील घटकपक्षच एकमेकांच्या समोर उभे ठाकल्याने नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.नऊ वर्षांनंतर होत असलेल्या निवडणुकीत तिकीट मिळविण्यासाठी सर्वाधिक गर्दी भाजपमध्ये होती. नकार मिळाल्याने या पक्षांत असंतोष मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होऊन राडे झालेत. हा असंतोष यश शमविण्यात बऱ्यापैकी मिळाले असले तरी मित्रपक्षांना शांत करण्यात अपयश आले आहे. परिणामी शिंदे गट व युवा स्वाभिमानने भाजपविरुद्ध बंड पुकारले आहे. भाजपचे मित्रांना विशेषत्वाने युवा स्वाभिमानचे मन वळवण्याचे प्रयत्न अजूनही सुरूच आहेत. गतवेळी ७५ जागा लढवून ४५ जागा जिंकणाऱ्या भाजपला यावेळी ६८ उमेदवार रिंगणात आणता आले आहेत. एक उमेदवार आधीच बाद झाला असून एकास अधिकृत चिन्ह मिळू शकलेले नाही..Amravati fire: टर्पेंटाइन पॅकिंग उद्योगात आग; एक ठार, अमरावती एमआयडीसीमधील धक्कादायक घटना, मृत महिला वर्धेची! .अमरावती महापालिका क्षेत्रात अमरावती व बडनेरा विधानसभा मतदारसंघ समाविष्ट आहे. भाजपला गतवेळी अमरावती मतदारसंघात २६ व बडनेरा मतदारसंघात १९ जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी राष्ट्रवादी स्वबळावर रिंगणात आली असून आमदार सुलभा खोडके व संजय खोडके या दाम्पत्याने जबर आव्हान उभे केले आहे. या मतदारसंघातील सहा प्रभागांत त्यांचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे चोविस जागांसाठी भाजपला येथे तगडे आव्हान उभे झाले आहे. तर बडनेरा मतदारसंघात युवा स्वाभिमानने २४ जागांवर उमेदवार दिले असून आमदार रवी राणा कमान सांभाळून आहेत. दोन्ही मित्रांसोबत तडजोड होत नसल्याने भाजपसमोर मित्रांचे आव्हान उभे झाले आहे..काँग्रेसने ७२ जागांवर उमेदवार देत पंधरा जागा मित्रांना सोडल्या असल्या तरी बहूतांशी जागी मित्रपक्षांनी उमेदवार दिल्याने काँग्रेसलाही अडचणी आहेत. काँग्रेससमोर भाजप व राष्ट्रवादीचे मुख्य आव्हान आहे. वंचित बहूजन आघाडी, एमआयएम स्वतंत्र लढत असल्याने मुस्लीमबहुल व दलितबहूल भागातील काँग्रेसच्या मतपेढीत विभाजन होणार आहे. राष्ट्रवादीनेही यावेळी या भागात दमदार उमेदवार दिल्याने काँग्रेससमोर मत टिकवण्याचे आव्हान उभे झाले आहे. गतवेळी पंधरा जागा जिंकणाऱ्या काँग्रेसला या भागातून चांगली टक्केवारी मिळाली होती.दरम्यान, महापालिकेच्या रिंगणातील शिंदे सेना, उबाठा, राष्ट्रवादी शरद पवार या पक्षांचे आव्हान जेमतेम असल्याने मुख्य लढत भाजप, काँग्रेस व राष्ट्रवादी अशी होण्याची शक्यता असून या लढतीत राष्ट्रवादीची भूमिका महत्त्वाची व लक्षवेधी ठरणार आहे..भाजपची फौज मैदानातकसेही करून सत्ता मिळवायची, या इराद्याने मैदानात उतरलेल्या भाजपने मुख्यमंत्र्यांचा रोड शो करीत प्रचाराची सुरवात जोमाने केली आहे. यानंतर आता पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व आमदारांसह नगरपालिकेतील विजयी नगराध्यक्ष व सदस्य कामाला लावले आहेत. प्रभागनिहाय या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.खोडके दाम्पत्य, रवी राणा मैदानातमहापालिकेच्या रणांगणात प्रथमच आलेल्या राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या उमेदवारांची मदार आमदार संजय खोडके व आमदार सुलभा खोडके यांच्यावर आहे. आमदार संजय खोडके अपघातात जखमी झाल्याने रुग्णशय्येवर असले तरी ते भ्रमणध्वनीवरून मतदारांसोबत संपर्क साधी आहेत, तर आमदार सुलभा खोडके प्रभागांत फिरू लागल्या आहेत. युवा स्वाभिमान पक्षाचे आमदार रवी राणा स्वतः मैदानात आले आहेत..Amravati Election Update : रवी राणांच्या पक्षामुळे भाजपाला बसणार फटका? अमरावती महापालिकेत काट्याची टक्कर, असं असेल समीकरण....६६१ उमेदवार रिंगणातअमरावती महापालिकेच्या २२ प्रभागांत ८७ जागांसाठी ही निवडणूक होत असून भाजपचे ६८, काँग्रेसचे ७४, राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाचे ८५, युवा स्वाभिमान पक्षाचे ४१, शिवसेना शिंदे गटाचे ७२, शिवसेना उबाठाचे २०, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे १७, वंचित बहूजन आघाडी-युनायटेड फोरमचे ४८, एमआयएमचे १० तर इतर व अपक्ष, असे एकूण ६६१ उमेदवार रिंगणात आहेत.