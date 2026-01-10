Amravati Municipal Election 2026 : अमरावतीत 'या' तीन प्रभागात चुरशीची लढत, आमदार राणांसह मुख्यमंत्री फडणवीसांसाठी वर्चस्वाची लढाई

Amravati Municipal Election 2026 witnesses intense political battle : राज्यात २९ मनपाच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. यात अमरावती मनपाचा देखील समावेश आहे. अमरावती मनपाची शेवटची निवडणूक २०१७ मध्ये झाली होती. तर २०२२ मध्ये या मनपाचा कार्यकाळ संपला होता. तेव्हापासून मनपाचा कारभार हा प्रशासकांद्वारे चालवला जात होता. मात्र, आता पुन्हा निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत. त्यामुळे अमरावतीत राजकीय वातावरण देखील तापलं आहे..अमरावतीत भाजप, शिवसेना (शिंदे आणि उद्धव गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित आणि शरद पवार गट), काँग्रेस, एमआयएम, बहुजन समाज पक्ष, युवा स्वाभिमान पक्षांद्वारे उमेदवार जाहीर करण्यात आले आहेत. तसेच अपक्ष उमेदवारदेखील रिंगणात आहे. असं असलं तरी अमरावतीत तीन महत्त्वाच्या लढतींकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. अमरावतीत राजापेठ, जवाहर गेट आणि साईनगर अकोली प्रभागात चुरशीची लढत होण्याची शक्यता आहे..Amravati Municipal Election 2026: अमरावतीत मित्रपक्षांनीच केली भाजपची कोंडी! राष्ट्रवादी काँग्रेसचं मोठं आव्हान; युवा स्वाभिमानाची प्रतिष्ठाही पणाला.राजपेठ प्रभागातील भाजपचा एक उमेदवार अपात्र ठरल्याने तर अन्य एका उमेदवारास अधिकृत चिन्ह मिळू न शकल्याने या प्रभागात भाजपची कोंडी झाली आहे. तर जवाहर गेट बुधवारा प्रभागात काँग्रेसचे माजी महापौर विलास इंगोले व भाजपचे माजी सभापती विवेक कलोती यांना उबाठा व राष्ट्रवादीच्या आघाडीने चांगलेच अडचणीत आले आहेत.विलास इंगोले सलग पाच वेळा या भागातून निवडून आले आहेत. तर विवेक कलोती मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे मामेभाऊ असून भाजपसाठी ही जागा प्रतिष्ठेची मानल्या जात आहे. याशिवाय साईनगर प्रभागाकडेही सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. या प्रभागातील निवडणूक सर्वात हाय व्होल्टेज होण्याची शक्यता आहे..या प्रभागातून भाजपचे माजी सभापती व आमदार श्रीकांत भारतीय यांचे बंधू तुषार भारतीय यांना भाजपाने उमेदवारी दिली आहे. त्यांच्या विरोधात महायुतीतील युवा स्वाभिमान पक्षाच्या सचिन भेंडे यांचे आव्हान आहे. भेंडेविरुद्ध घेतलेले अपात्रतेचे आक्षेप निवडणूक अधिकारी यांनी फेटाळल्यानंतर उच्च न्यायालयाने ही याचिका मागे घेण्यास सांगून नियमित निवडणूक याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिलेत. यामुळे येथील निवडणूक आता अतिप्रतिष्ठेची झाली आहे. विशेष म्हणजे भाजपाच्या नेत्या नवनीत राणा इथे युवा स्वाभिमानच्या उमेदवाराचा प्रचार करताना दिसत आहेत..Amravati fire: टर्पेंटाइन पॅकिंग उद्योगात आग; एक ठार, अमरावती एमआयडीसीमधील धक्कादायक घटना, मृत महिला वर्धेची! .अमरावतीत ८७ सदस्यांच्या निवडीसाठी ही निवडणूक होत आहे. या महापालिका निवडणुकीसाठी ६ लाख ७७ हजार १८० मतदार मतदान करतील. शहरातील ८७७ केंद्रांवर हे मतदान होणार असून ८७ जागांपैकी अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी १५ जागा राखीव आहेत. अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी २ जागांवर आरक्षण आहे. तसेच ओबीसी प्रवर्गासाठी २३ जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ४७ जागा आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महिलांसाठी ५० टक्के जागा राखीव असल्यानं ४३ ते ४४ जागांवर महिला लोकप्रतिनिधी महापालिकेचा कारभार पाहणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.