Amravati Municipal Election 2026 : अमरावतीत 'या' तीन प्रभागात चुरशीची लढत, आमदार राणांसह मुख्यमंत्री फडणवीसांसाठी वर्चस्वाची लढाई

High Voltage Battle in Rajapeth, Jawahar Gate & Sainagar : अमरावतीत तीन महत्त्वाच्या लढतींकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. राजापेठ, जवाहर गेट आणि साईनगर अकोली प्रभागात चुरशीची लढत होण्याची शक्यता आहे.
Amravati Municipal Election 2026 witnesses intense political battle : राज्यात २९ मनपाच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. यात अमरावती मनपाचा देखील समावेश आहे. अमरावती मनपाची शेवटची निवडणूक २०१७ मध्ये झाली होती. तर २०२२ मध्ये या मनपाचा कार्यकाळ संपला होता. तेव्हापासून मनपाचा कारभार हा प्रशासकांद्वारे चालवला जात होता. मात्र, आता पुन्हा निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत. त्यामुळे अमरावतीत राजकीय वातावरण देखील तापलं आहे.

