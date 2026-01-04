Amravati Election Update : रवी राणांच्या पक्षामुळे भाजपाला बसणार फटका? अमरावती महापालिकेत काट्याची टक्कर, असं असेल समीकरण...

Amravati Municipal Corporation elections 2025 : एकूण २२ प्रभागातील ८७ जागांसाठी महापालिकेची निवडणूक १५ जानेवारीस होत आहे. निवडणुकीच्या या आखाड्यात राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांसह अपक्ष व इतर पक्षांचे मिळून ६६० उमेदवार रिगणात आले आहेत. महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात नऊ मोठे राजकीय पक्ष असले तरी यंदाची निवडणूक भाजप, काँग्रेस व राष्ट्रवादी अजित पवार यांच्यातील सामन्याने गाजण्याची शक्यता आहे. युती व आघाडी होऊ न शकल्याने सर्वच पक्ष स्वबळावर रिंगणात आले असले तरी काही ठिकाणी काँग्रेसने मित्रांना मदतीचा हात दिला आहे..बावीस प्रभागातील ८७ जागांसाठी महापालिकेची निवडणूक १५ जानेवारीस होत आहे. निवडणुकीच्या या आखाड्यात राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांसह अपक्ष व इतर पक्षांचे मिळून ६६० उमेदवार रिगणात आले आहेत. अपक्षांची संख्या लक्षणीय आहे. पक्षाने उमेदवारी नाकारल्याने बंड पुकारत अपक्ष उमेदवारी दाखल करण्यात आल्याने रिंगणातील संख्या वाढली आहे. भाजपने शिंदे सेना व युवा स्वाभीमान या मित्रपक्षांना अखेरच्या क्षणापर्यंत युतीसाठी झुलवत ठेवले, मात्र त्याची परिणीती युती दुभंगण्यात झाली. त्यामुळे महायुतीतील सर्वच पक्ष स्वबळावर आले असून त्यांनी एकमेकांविरूद्ध दंड थोपटले आहे..Ravi Rana On Bachchu Kadu: आमदार रवी राणांचा कडूंवर पुन्हा गंभीर आरोप, बघा काय म्हणाले? | Sakal News.भाजपला शिंदे सेनेसोबत तब्बल ७२ तर युवा स्वाभीमानसोबत ४१ जागी लढावे लागणार आहे. राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाने ८५ जागी उमेदवार दिले आहेत. मित्रपक्षांच्या उमेदवारांमुळे होणाऱ्या मतविभाजनाचा फटका भाजपलाच बसण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडीतही काँग्रेसने सोयीच्या जागी आघाडी केली आहे. इतर जागी त्यांनाही मित्रपक्षासोबत लढत द्यावी लागणार असल्याने मतविभाजनाचा फटका त्यांनाही बसणार आहे..यासोबतच वंचित बहूजन आघाडी व एमआयएमने उमेदवार दिले असल्याने यामुळे होणाऱ्या मतविभाजनात काँग्रेसचे नुकसान होणार असल्याचे मानले जाते. दरम्यान, महापालिका निवडणुकीच्या आखाड्यात यावेळी भाजपसमोर काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाने तगडे आव्हान उभे केले आहे. यंदा ही तिरंगी लढत लक्षवेधी ठरणार असून राष्ट्रवादी काँग्रेस किंगमेकरच्या भूमिकेत येण्याची शक्यता आहे..Ravi Rana Statement: लाडकी बहीण योजनेवरून सहकाऱ्यांनी अकलेचे तारे तोडले, वाचाळ आमदारांना भाईंनी बैठकीतूनच दम दिला.उबाठा-राष्ट्रवादीची आघाडीनिवडणुकीत सर्वाधिक लक्ष वेधणारी लढत जवाहर गेट-बुधवारा प्रभागात होत आहे. शिवसेनेच्या उबाठाचे शहरप्रमुख प्रवीण हरमकर व त्यांच्या पत्नी विशाखा हरमकर रिंगणात असून चारपैकी दोन जागांवर राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे दोन उमेदवार आहेत. या प्रभागात उबाठाने राष्ट्रवादीसोबत आघाडी करून भाजप व काँग्रेसला आव्हान दिले आहे. गतवेळी या प्रभागातून प्रत्येकी दोन जागा काँग्रेस व भाजपने जिंकल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.