विदर्भ

Municipal Election 2026 : अमरावतीत प्रचाराला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न? अनिल बोंडेंच्या 'त्या' दाव्यानं राजकारण तापलं, संजय खोडकेंचंही प्रत्युत्तर...

Anil Bonde’s Muslim Mayor Claim Sparks Political Row : अनिल बोंडे यांच्या दाव्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ( अजित पवार ) आमदार संजय खोडके यांनीही प्रत्युत्तर दिलं आहे. आमदार खासदारांच्या या आरोप प्रत्यारोपानंतर आता अमरावतीत राजकारण चांगलंच तापलं आहे.
Amravati Municipal Election 2026

Amravati Municipal Election 2026

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Ahead of Amravati municipal elections, BJP MP Anil Bonde’s claim about a Muslim mayor : मनपा निवडणुकीसाठी मतदानाला अवघे काही दिवस बाकी आहेत. त्यामुळे अमरावतीत राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ओवैसी यांच्या सभांमुळे ही निवडणूक चांगलीच चर्चेत आली आहे. अशातच राष्ट्रवादी काँग्रेसला आता अमरावतीत मुस्लीम महापौर करायचा असल्याचा दावा खासदार अनिल बोंडे यांनी केला आहे. या दाव्यानंतर भाजपाची प्रचाराची दिशा काय असेल? हे देखील स्पष्ट झालं आहे.

Loading content, please wait...
Amravati
Muncipal corporation
Amravati District
muncipal corporation election
political alliances in Maharashtra
Amravati Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com