Municipal Election 2026 : अमरावतीत प्रचाराला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न? अनिल बोंडेंच्या 'त्या' दाव्यानं राजकारण तापलं, संजय खोडकेंचंही प्रत्युत्तर...

Ahead of Amravati municipal elections, BJP MP Anil Bonde's claim about a Muslim mayor : मनपा निवडणुकीसाठी मतदानाला अवघे काही दिवस बाकी आहेत. त्यामुळे अमरावतीत राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ओवैसी यांच्या सभांमुळे ही निवडणूक चांगलीच चर्चेत आली आहे. अशातच राष्ट्रवादी काँग्रेसला आता अमरावतीत मुस्लीम महापौर करायचा असल्याचा दावा खासदार अनिल बोंडे यांनी केला आहे. या दाव्यानंतर भाजपाची प्रचाराची दिशा काय असेल? हे देखील स्पष्ट झालं आहे. .महत्त्वाचे म्हणजे अनिल बोंडे यांच्या दाव्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार संजय खोडके यांनीही प्रत्युत्तर दिलं आहे. आमदार खासदारांच्या आरोप प्रत्यारोपाची सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु आहे. या निवडणुकीला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे का? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जातो आहे..Nagpur Municipal Election 2026 : नागपुरात भाजपच्या दाव्यांना बंडखोरीचे ग्रहण; काँग्रेसचीही खास रणनीती, मनपात कुणाची येईल सत्ता?.अनिल बोंडे म्हणाले, की ''कधीकाळी अमरावतीत गुंड असलेला जब्बारचा मुलगा जफरला महापौर करायचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्लॅन आहे. तसेच काँग्रेसलाही अमरावतीत मुस्लीम महापौर करायचा आहे. आता एमआयएमदेखील हेच म्हणत आहेत. तिन्ही पक्ष मुस्लीम महापौर करण्यासाठी निवडणुकीच्या रिंगण्यात आहे''याशिवाय त्यांनी खोडके दाम्पत्यावरही निशाणा साधला आहे. ''सुलभा खोडके या महायुतीत निवडून आल्या आहेत. त्या हिंदूच्या मतावर निवडून आल्या आहेत. आपल्याला मुस्लीमांनी मत दिली नाही, हे सुलभा खोडके यांना देखील माहिती आहे. जर हिंदूंनी सुलभा खोडके यांना मत दिली नसती, तर त्या आमदारच झाल्या नसत्या. परंतू आता मुस्लीमांना जवळ करण्याचा प्रयत्न करत आहेत'', अशी टीकाही अनिल बोंडे यांनी केली..अनिल बोंडे यांच्या दाव्याला बडनेराचे आमदार रवी राणा यांना देखील दुजोरा दिला आहे. ''अनिल बोंडे जे बोलत आहेत, ते १०० टक्के खरं आहे. ज्या पद्धतीने काँग्रेस आणि एनसीपी विशिष्ट समजाला पाठीशी घालून राजकारण करत आहेत. यावरून हेच दिसत आहे की त्यांना अमरावतीत मुस्लीम महापौर करायचं आहे'', अशी प्रतिक्रिया आमदार राणा यांनी दिली..Amravati Municipal Election 2026: अमरावतीत मित्रपक्षांनीच केली भाजपची कोंडी! राष्ट्रवादी काँग्रेसचं मोठं आव्हान; युवा स्वाभिमानाची प्रतिष्ठाही पणाला.महत्त्वाचे म्हणजे अनिल बोंडे आणि रवी राणा यांच्या दाव्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ( अजित पवार गट) आमदार संजय खोडके यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. ''अनिल बोंडे आणि नवनीत राणा दोघेही अमरावतीचं वातावरण बिघडवण्याचं काम करत आहेत. अमरावती ही सांस्कृतिक नगरी आहे. मात्र, दोघांनी अनेकदा इथे दोन समाजात वितुष्ट निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दोघांनाही राजकारणातला र देखील माहिती नाही'', असं ते म्हणाले..दरम्यान, काही वर्षांपूर्वी अमरावतीत धार्मिक हिंसाचार उफाळून आला होता. आता मनपा निवडणुकीपूर्वी पुन्हा धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होतो आहे का? असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. नेत्यांनी हिंदू मुस्लीम केल्यापेक्षा अमरावतीच्या विकासावर बोलावं, अशी अपेक्षाही काही नागरिकांनी बोलून दाखवली आहे. एकंदरितच आमदार खासदारांच्या या आरोप प्रत्यारोपानंतर आता अमरावतीत राजकारण चांगलंच तापलं आहे.