विदर्भ

महिला डॉक्टरने विकले नवजात बाळ, पती ठाकरे गटाचा पदाधिकारी; रैकेट चालवले जात असल्याचा आरोप

Amravati Baby Trafficking Case : डॉ. वैशाली भोजने यांच्या रुग्णालयातून हा गैरप्रकार बऱ्याच वर्षांपासून सुरू असून, आतापर्यंत त्यांनी व त्यांच्यासोबत असलेल्या टोळीने किमान शंभरपेक्षा अधिक नवजात बालकांची विक्री केल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
Amravati Baby Trafficking Case

Amravati Baby Trafficking Case

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

अमरावती : शहरातील महिला डॉक्टरांच्या रुग्णालयातून केल्या जात असलेल्या कथित बालक विक्री व तस्करीप्रकरणाची पोलिसांनी सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या सहसंपर्क प्रमुख व माजी नगरसेविका वर्षा भोयर यांनी सोमवारी (ता. १९) पत्रकार परिषदेत केली. डॉ. वैशाली भोजने यांच्या रुग्णालयातून हा गैरप्रकार बऱ्याच वर्षांपासून सुरू असून, आतापर्यंत त्यांनी व त्यांच्यासोबत असलेल्या टोळीने किमान शंभरपेक्षा अधिक नवजात बालकांची विक्री केल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

Loading content, please wait...
Amravati
Marathi News Esakal
www.esakal.com