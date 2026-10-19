महिला डॉक्टरने विकले नवजात बाळ, पती ठाकरे गटाचा पदाधिकारी; रैकेट चालवले जात असल्याचा आरोप

अमरावती : शहरातील महिला डॉक्टरांच्या रुग्णालयातून केल्या जात असलेल्या कथित बालक विक्री व तस्करीप्रकरणाची पोलिसांनी सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या सहसंपर्क प्रमुख व माजी नगरसेविका वर्षा भोयर यांनी सोमवारी (ता. १९) पत्रकार परिषदेत केली. डॉ. वैशाली भोजने यांच्या रुग्णालयातून हा गैरप्रकार बऱ्याच वर्षांपासून सुरू असून, आतापर्यंत त्यांनी व त्यांच्यासोबत असलेल्या टोळीने किमान शंभरपेक्षा अधिक नवजात बालकांची विक्री केल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. .या कटात सदर महिला डॉक्टरला तिचा पती प्रफुल्ल भोजने हा साथ देत होता. त्यामुळे याप्रकरणाचे गांभीर्य अधिकच वाढले आहे. मानवी तस्करीच्या कलमान्वये फ्रेजरपुरा पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला आहे. त्यामुळे या कटात सहभागी संशयितांची भूमिका पोलिसांनी तपासावी, उपलब्ध डिजिटल पुरावे, कायदेशीर प्रक्रियेसाठी जतन करून ठेवावे, त्याची तपासणी करण्यात यावी. शिवाय आम्हाला मिळत असलेल्या धमक्यांची स्वतंत्र दखल घेऊन संरक्षण देण्याची मागणी वर्षा भोयर यांनी यावेळी केली..मुलीसाठी साडेतीन, तर मुलासाठी सात लाखवर्षा भोयर यांनी मुलीची गरज असल्याचे सांगितल्यावर त्यांना संबंधित व्यक्ती व महिला डॉक्टरांनी तब्बल साडेतीन ते चार लाख रुपयांची डिमांड केली होती. शिवाय मुलगा हवा असेल तर पाच ते सात लाख रुपये मागितले जातात, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.रुग्णालयात प्रसूत मुलीचे वय २० वर्षेया रुग्णालयात अल्पवयीन मुलीची प्रसूती होऊन तिने एका मुलीला जन्म दिला. त्या रुग्णालयात तिची जी फाईल तयार करण्यात आली होती, त्यावर पीडितेचे वय २० वर्षे नोंदविले होते. त्यामुळे नवीन व जुने संपूर्ण रेकॉर्ड पोलिसांनी तपासणीकरिता आधी ताब्यात घ्यावे, अशी मागणी वर्षा भोयर यांनी यावेळी केली..अशा पद्धतीने रचला ट्रॅपया रुग्णालयातून लहान मुला-मुलींच्या विक्रीचे रॅकेट चालत असल्याच्या तक्रारी त्यांच्याकडे आल्या होत्या. त्यादृष्टीने आवश्यक ते पुरावे नसल्याने सुरवातीला धाडस केले नाही. परंतु सहा महिन्यांपासून सत्य शोधण्यासाठी रुग्णालयातील डॉक्टरांशी संपर्क करण्यासाठी काही व्यक्तींना तयार केले. डॉक्टर व संबंधित इतर लोकांसोबत संपर्क केला. स्वत: वर्षा भोयर यांना बाळ हवे असल्याचा बनाव रचून, संवाद सुरू केला. त्यात स्वत:च्या मुलाला त्यांनी एक पात्राचा रोल दिला. कोमल बद्रे या एका महिलेची बहीण म्हणून तेथे गेल्या होत्या. एका अंगणवाडी सेविकेची त्यासाठी मदत घेतली. १६ ऑक्टोबरला संवाद सुरू झाला. १७ ऑक्टोबरला सकाळी दहा वाजेपासून प्रत्यक्ष महिला डॉक्टरांच्या रुग्णालयात जाऊन स्ट्रिंग ऑपरेशन सुरू केले..सायंकाळी साडेचार वाजेपर्यंतचा हा संपूर्ण घडामोड आहे. पीडित मुलीची माहिती करून घेतल्यानंतर पालकांना रुग्णालयात बोलविले. डॉक्टरने सांगितलेल्या पैशाची जुळवाजुळव केली. त्यात खऱ्या नोटा व खेळण्यातील नोटांचे बंडल वापरावे लागले, त्यानंतर रुग्णालयातून बाळ ताब्यात घेतल्यावर ते पीडित मुलीच्या स्वाधीन केले. तिला सुरक्षित ठिकाणी ठेवले. पुरावे हाती लागल्यानंतर १७ ऑक्टोबरला फ्रेजरपुरा पोलिसांना घटनेची माहिती दिली, असेही वर्षा भोयर यांनी सांगितले..पती उबाठाचा जिल्हाप्रमुखडॉ. वैशाली भोजने यांचे पती प्रफुल्ल भोजने हे उबाठाचे जिल्हाप्रमुख आहेत. त्यांनी आपल्याला दीड लाखांचे एक ग्राहक शोधा, त्या ग्राहकाकडून मिळालेल्या रकमेपैकी एक लाख तुम्ही ठेवा व ५० हजार मला द्या, असा प्रस्तावही आपल्यापुढे ठेवला असल्याचा दावा वर्षा भोयर यांनी पत्रकार परिषदेत केला..उपमुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारराज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे १८ ऑक्टोबरला अमरावती दौऱ्यावर असताना आपण त्यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे लेखी स्वरूपात तक्रार केली आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केल्याचे वर्षा भोयर यांनी यावेळी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.