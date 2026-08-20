Organ Donation: मृत्यूच्या दुःखातही माणुसकीचा निर्णय! ३० वर्षीय धीरजच्या अवयवदानातून तिघांना मिळणार नवजीवन; अमरावती-नागपूर ग्रीन कॉरिडॉरने रवाना

अमरावती: आठवड्यापूर्वी अपघातात गंभीर जखमी होऊन कोमात गेलेल्या ३० वर्षीय युवकाच्या अवयवदानाची प्रक्रिया आज अमरावतीत करण्यात आली. धीरज संतोष कलावते असे या युवकाचे नाव आहे. बुधवारी (ता. १९) डॉक्टरांच्या निरीक्षणासाठी त्याचे अवयव सुखरूपपणे पोहोचविण्यासाठी अमरावती ते नागपूरपर्यंत ग्रीन कॉरिडॉर तयार करण्यात आला होता. .Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.चारधाम यात्रा आटोपून आपल्या काही मित्रांसह चांदूररेल्वे येथे परत येत असताना धीरज यांच्या कारला १२ ऑगस्ट रोजी तळेगाव-चांदूररेल्वे मार्गावरील शेंदूरजनाखुर्द येथे मोठा अपघात झाला. या अपघातात त्यांच्या एका मित्राचा जागीच मृत्यू झाला, तर धीरज गंभीरपणे जखमी झाले. त्यांना उपचारार्थ शहरातील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. अपघातापासून ते कोमातच होते, असे त्यांचे जवळचे नातेवाईक तथा युवक काँग्रेसचे विधानसभा अध्यक्ष वैभव देशमुख यांनी सांगितले. .जीवन-मृत्यूच्या या संघर्षात अखेर धीरजचा पराभव झाला. डॉक्टरांनी त्यांना ब्रेनडेड घोषित करताच त्यांच्या कुटुंबावर मोठा आघात झाला. मात्र, त्यांच्या कुटुंबीयांनी डॉ. सिकंदर आडवाणी, डॉ. आनंद काकाणी यांच्या मार्गदर्शनानंतर अवयवदानाला संमती दिली. धीरजच्या दोन्ही किडनी आणि लिव्हर हस्तांतरित करण्यात आले. बुधवारी (ता.१९) सकाळी अवयव संकलनाची ही प्रक्रिया पार पडली. हे अवयव नागपूर येथे अल्पवेळेत पोहोचविण्यासाठी अमरावती ते नागपूरपर्यंत ग्रीन कॉरिडॉर तयार करण्यात आला होता..या संपूर्ण प्रक्रियेत डॉ. राहुल सक्सेना, डॉ. अक्षय सूर्यवंशी, डॉ. शुभम चव्हाण, डॉ. सिकंदर आडवाणी, डॉ. आनंद काकाणी यांच्यासह रेडियंट हॉस्पिटल येथील इतर डॉक्टर्स व वैद्यकीय चमूचे सहकार्य लाभले..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.तीन जणांना मिळणार नवजीवनया अवयवदानातून एक यकृत आणि दोन मूत्रपिंड गरजू रुग्णांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले. यकृतासाठी न्यू इरा हॉस्पिटल नागपूर, एका मूत्रपिंडासाठी नागपूर येथील किंग्जवे हॉस्पिटल आणि दुसऱ्या मूत्रपिंडासाठी अमरावती येथील रिम्स हॉस्पिटल येथील तज्ञ डॉक्टरांच्या पथकाने प्रक्रिया पूर्ण केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.