विदर्भ

Amravati: उत्पन्न दाखले, प्रमाणपत्रांसाठी नागरिक घायकुतीला ; सेतू केंद्रांवर गर्दीचा उच्चांक; सर्व्हर डाउन, तलाठ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे कामांचा खोळंबा

Heavy Rush at Setu Centres Across Amravati: अमरावती सेतू केंद्र, उत्पन्न दाखला आणि सर्व्हर डाऊन समस्येमुळे विद्यार्थी, शेतकरी आणि नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे.
Amravati

Amravati

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अमरावती: नवीन शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रिया, विविध शासकीय योजनांसाठी लागणारी प्रमाणपत्रे आणि शेतीसंबंधित कागदपत्रांची वाढती मागणी, यामुळे जिल्ह्यातील सेतू केंद्रे व तलाठी कार्यालयांमध्ये नागरिकांची प्रचंड गर्दी होत आहे. मात्र सर्व्हर वारंवार बंद पडणे, कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि विशेष मतदार पुनरीक्षण मोहिमेसाठी तलाठ्यांच्या ड्युट्या लागल्याने कामांचा वेग मंदावला असून विद्यार्थी, शेतकरी, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांची मोठी फरफट होत आहे.

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