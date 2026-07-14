Amravati: उत्पन्न दाखले, प्रमाणपत्रांसाठी नागरिक घायकुतीला ; सेतू केंद्रांवर गर्दीचा उच्चांक; सर्व्हर डाउन, तलाठ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे कामांचा खोळंबा

अमरावती: नवीन शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रिया, विविध शासकीय योजनांसाठी लागणारी प्रमाणपत्रे आणि शेतीसंबंधित कागदपत्रांची वाढती मागणी, यामुळे जिल्ह्यातील सेतू केंद्रे व तलाठी कार्यालयांमध्ये नागरिकांची प्रचंड गर्दी होत आहे. मात्र सर्व्हर वारंवार बंद पडणे, कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि विशेष मतदार पुनरीक्षण मोहिमेसाठी तलाठ्यांच्या ड्युट्या लागल्याने कामांचा वेग मंदावला असून विद्यार्थी, शेतकरी, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांची मोठी फरफट होत आहे..सध्या दहावी, बारावी, अभियांत्रिकी, फार्मसी तसेच विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रिया सुरू आहेत. उत्पन्न, रहिवासी, जात, नॉन-क्रिमीलेयर, अॅफिडेव्हिट तसेच इतर आवश्यक प्रमाणपत्रांसाठी विद्यार्थ्यांच्या रांगा सकाळपासूनच सेतू केंद्रांवर लागत आहेत. दुसरीकडे शेतकऱ्यांना सातबारा, फेरफार आणि इतर महसुली उताऱ्यांसाठी तहसील कार्यालय व तलाठी कार्यालयांचे उंबरे झिजवावे लागत आहेत..अनेक केंद्रांवर तांत्रिक अडचणींमुळे सर्व्हर वारंवार डाउन होत असल्याने नागरिकांना तासन् तास प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यातच अनेक महसूल कर्मचारी विशेष मतदार पुनरीक्षणाच्या कामात व्यस्त असल्याने अनेक तलाठी कार्यालये रिकामी दिसत आहेत. परिणामी नागरिकांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असून सेतू केंद्र चालक आणि नागरिकांमध्ये वादाचे प्रसंगही घडत आहेत..Jejuri Accident Video : जेजुरीतील वारी अपघाताचा थरारक व्हिडिओ समोर; पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी चालकाबाबत दिली महत्त्वाची माहिती.विशेष म्हणजे, अनेक केंद्रांमध्ये तक्रार नोंदविण्यासाठी प्रभावी व्यवस्था नसल्याने तक्रार करायची तरी कुणाकडे?, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करीत आहेत. प्रशासनाकडून सेवा हमीचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात नागरिकांना वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे चित्र आहे..ज्येष्ठ नागरिकांची सर्वाधिक गैरसोयअनेक सेतू केंद्रे अत्यंत कोंदट जागेत कार्यरत असून बसण्याची, पिण्याच्या पाण्याची किंवा पुरेशा हवेशीर व्यवस्थेची कमतरता आहे. उष्ण वातावरणात तासन् तास रांगेत उभे राहिल्याने अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना भोवळ येण्याच्या घटना घडल्या आहेत. दिव्यांग आणि ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था नसल्याने त्यांची परवड होत आहे..प्रमाणपत्रांच्या प्रतीक्षेत विद्यार्थ्यांचे प्रवेश धोक्यातउत्पन्न, रहिवासी आणि इतर आवश्यक प्रमाणपत्रे वेळेत मिळत नसल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश अर्ज रखडले आहेत. प्रवेशाची मुदत जवळ येत असताना सर्व्हर बंद पडणे किंवा संबंधित अधिकारी उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांना वारंवार सेतू केंद्रांच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे..आदिवासी भागात जन्म दाखल्याअभावी आधारकार्ड रखडलेचिखलदरा आणि अचलपूर तालुक्यातील अनेक आदिवासी गावांमध्ये जन्म दाखले उपलब्ध नसल्यामुळे बालकांची आधारकार्डही तयार होऊ शकलेली नाहीत. त्यामुळे शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत.चिखलदरा तालुका : सनलता (३०), नसमोरी (५९), धरमडोह (५७), बहादरपूर (३७), रुईपाठा (२०), भांडूम (२०), बच्छूखेडा (१७), खडीमल (७०), नवलगाव (३८), चूनखडी (६९), माडीझडप (१५).अचलपूर तालुका : कुंभी वाघोली (२६), उपातखेडा (१५)..आई झाल्यानंतर आनंदी राहण्याऐवजी भीती वाटतेय? मग हे वाचाच! तज्ज्ञ देतात महत्त्वाचा इशारा.प्रशासनासमोर मोठे आव्हानशैक्षणिक प्रवेशाचा हंगाम, महसुली सेवा आणि मतदार पुनरीक्षण ही तीन महत्त्वाची कामे एकाच वेळी सुरू असल्याने यंत्रणेवर मोठा ताण आला आहे. अतिरिक्त मनुष्यबळ, सर्व्हरची क्षमता वाढविणे, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र सुविधा व तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित केल्याशिवाय नागरिकांची ही फरफट थांबणे कठीण असल्याचे चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.