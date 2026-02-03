विदर्भ
Amravati Crime News : भरवस्तीत दोन्ही हातात तलवारी घेऊन दहशत माजवली, CCTV फूटेज व्हायरल; आरोपीला अटक
Man Creates Terror With Swords in Amravati : ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून, हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे.
अमरावती शहरात दोन्ही हातात तलवारी घेऊन दहशत पसरविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका तरुणाला पोलिसांनी अटक केली आहे. कपिलवास्तु नगर परिसरात सोमवारी रात्री हा प्रकार घडला. या घटनेनंतर परिसरात चांगली खळबळ उडाली आहे. ही संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून, हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर पोलिसांनीही तातडीने कारवाई केली आहे.