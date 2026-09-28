अमरावती शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक; काँग्रेस-भाजपाकडून उमेदवारांची नावं निश्चित? राजकीय पक्षांच्या गोटात नेमकं काय चाललंय?

Amravati Teacher Constituency Election: अमरावती शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीची तारीख जाहीर होताच राजकीय पक्ष आणि शिक्षक संघटनांच्या तयारीला वेग आला आहे. या निवडणुकीसाठी २३ ऑक्टोबरला मतदान होणार असून २७ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात उमेदवारांच्या नावांवर आता चर्चा सुरू झाली आहे. अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वाशिम आणि यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांतील शिक्षक मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी विविध पक्षांकडून रणनीती आखली जात आहे..काँग्रेसकडून उमेदवार निश्चित?काँग्रेस कडून प्रा. आदिती पोहरे यांचं नाव सध्या चर्चेत आहे. त्यांच्या उमेदवारीबाबत पक्षांतर्गत निर्णय जवळपास झाल्याची चर्चा असली, तरी अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे सध्या त्यांचं नाव संभाव्य उमेदवार म्हणूनच पुढे आहे. प्रा. पोहरे या माजी मंत्री हर्षवर्धन देशमुख यांच्या कन्या आहेत. याशिवाय भाजपामध्येही उमेदवार निश्चित करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. डॉ. सुमित पवार आणि डॉ. संगीता शिंदे ही दोन नावं पक्षाच्या वर्तुळात चर्चेत आहेत. डॉ. संगीता शिंदे या भाजपा शिक्षक आघाडीच्या विभाग संयोजक असून खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांच्या भगिनी आहेत..Teachers Constituency Election : काँग्रेससमोर जागा राखण्याचे आव्हान; महायुतीत इच्छुकांच्या भाऊगर्दीने चढाओढ.सुमित पवार यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब?दुसरीकडे, डॉ. सुमित पवार यांच्या नावाला महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद आणि महाराष्ट्र राज्यशास्त्र परिषदेकडून पाठिंबा असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. या दोन्ही संघटनांनी त्यांच्या नावाच्या समर्थनार्थ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांना पत्र दिल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यांच्या नावाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचाही पाठिंबा असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे भाजपाकडून त्यांच्या नावावर जवळपास निर्णय झाल्याची चर्चा आहे. येत्या तीन ते चार दिवसांत अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सुमित पवार हे सध्या भाजपाचे जिल्हा सरचिटणीस म्हणून काम करत आहेत. तसेच ते महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे विभाग कार्यवाह आणि राज्यशास्त्र परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत..Pune MLC Election 2026 : महाविकास आघाडीचे ठरले! पदवीधरची जागा राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाला, तर शिक्षक मतदारसंघ पुन्हा काँग्रेसकडेच..; कोणाला मिळणार संधी?.ठाकरे गटाकडून कोण?दरम्यान, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने प्रा. दत्तात्रय लहाने यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी अमरावती शिक्षक सेना आणि शिवसैनिकांचा संकल्प मेळावाही घेतला होता. विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाकडून दिलीप कडू यांचं नाव पुढे करण्यात आलं आहे. ते गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून निवडणुकीच्या तयारीत असल्याचं सांगितलं जात आहे. पाच जिल्ह्यांचा विस्तार असलेल्या या मतदारसंघात यंदाची निवडणूक केवळ एका जिल्ह्यापुरती मर्यादित राहणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक पक्ष आणि शिक्षक संघटनेला पाचही जिल्ह्यांतील शिक्षक मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी स्वतंत्र पातळीवर नियोजन करावं लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.