अमरावती शिक्षक मतदारसंघाचा निकाल जाहीर! किरण सरनाईक सलग दुसऱ्यांदा विजयी, काँग्रेसच्या अदिती पोहरेंचा पराभव

अमरावती : अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत महायुतीचे उमेदवार आणि विद्यमान आमदार अॅड. किरण सरनाईक यांनी सलग दुसऱ्यांदा विजय मिळवला आहे. पसंतीक्रमांक दोनच्या मतमोजणीत आवश्यक मतांचा कोटा पूर्ण करत त्यांनी विजयावर शिक्कामोर्तब केले. या निवडणुकीत काँग्रेसच्या अदिती पोहरे यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. या निकालामुळे गेल्या सव्वाचार दशकांपासून शिक्षक संघटनांचे वर्चस्व असलेल्या या मतदारसंघात राजकीय पक्षाला यश मिळाले आहे..किरण सरनाईक यांनी २०२० मध्ये अपक्ष म्हणून अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. त्यावेळी त्यांनी विजय मिळवत विधान परिषदेत प्रवेश केला. त्यानंतर २०२३ मध्ये त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला. यंदाच्या निवडणुकीत महायुतीने त्यांना उमेदवारी दिली होती. यावेळीही मतदारांनी त्यांना संधी दिल्याने त्यांची विधान परिषदेतील दुसरी टर्म निश्चित झाली आहे..Amravati MLC Result : 'महायुती'चे किरण सरनाईक 3,650 मतांनी आघाडीवर; अदिती पोहरेंचीही जोरदार मुसंडी, देशपांडेंना पछाडत पोहोचल्या दुसऱ्या क्रमांकावर, काय आहे मतदारसंघाचे चित्र?.या निवडणुकीत वैध मतांपैकी १६ हजार १३४ मतांचा कोटा निश्चित करण्यात आला होता. पसंतीक्रमांक दोनच्या मतमोजणीनंतर सरनाईक यांनी आवश्यक मतांचा कोटा पूर्ण केला आणि विजय मिळवला. या निवडणुकीच्या रिंगणात एकूण २६ उमेदवार होते. महायुतीकडून शिवसेनेचे किरण सरनाईक, महाविकास आघाडीकडून काँग्रेसच्या अदिती पोहरे, तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून दत्तात्रय लहाने निवडणूक लढवत होते..याशिवाय शिक्षक संघटनांशी संबंधित अनेक उमेदवारही मैदानात होते. विमाशीचे दिलीप कडू, मेस्टाच्या संगीता शिंदे बोंडे, विजूक्टाचे प्रा. अविनाश बोर्डे, शेखर भोयर, शिक्षक भारतीचे सुरेश देवकर, सिनेट सदस्य प्रा. प्रशांत विघे आणि माजी सदस्य श्रीकांत देशपांडे यांचाही निवडणुकीत सहभाग होता..Amravati Health Services: पाच रुग्णालयांचे उंबरठे झिजवूनही गर्भवतीचा मृत्यू ;मेळघाटात पुन्हा मातामृत्यूची नोंद, आरोग्य यंत्रणेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह.किरण सरनाईक यांनी १९७८ मध्ये नागपूर विद्यापीठातून बी.ए. आणि १९९१ मध्ये अमरावती विद्यापीठातून एलएलबीची पदवी घेतली. ते वाशिम येथील शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष असून अमरावती विभागीय शिक्षक संघाचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत. शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून त्यांनी ग्रामीण आणि शहरी भागात शैक्षणिक संस्था उभारण्याच्या कामात सहभाग घेतला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.