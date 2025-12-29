Amravati Crime News : साहील लॉनमधील 'तो' व्हिडीओ व्हायरल करण्याच्या धमकीमुळे खून; अमरावतीत १७ वर्षीय तरुणाच्या हत्या प्रकरणी मोठा खुलासा...

रविवारी बडनेरा रेल्वेस्थानकाजवळ कुणाल तेलमोरे नावाच्या १७ वर्षीय तरुणाची हत्या करण्यात आली होती. एका लॉजच्या मागे त्याचा मृतदेह आढळून आला होता. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत दोघांना अटकही केली होती. त्यांच्या चौकशीतून आता धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. व्हिडीओ व्हायरल करण्याच्या धमकीतून हा खून झाला असल्याचं पोलिसांकडून सांगण्यात आलं आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या हत्येला जुन्या वादाची किनार आहे. कुणाचा संशयित हल्लेखोर दिपेश समुद्रे याच्यासोबत पाच महिन्यापुर्वी क्रिकेट खेळताना वाद झाला होता. त्यावेळी त्याच्यात हाणामारी झाली होती. त्यानंतर साहिल लॉन येथे दिपेश समुद्रे याच्या काकाचा मुलगा सुजल समुद्रे यास राघव बक्षी याने चाकु मारला होता. तो व्हिडीओ कुणाल तेलमोरे याने काढला होता..Amravati Crime : किरकोळ वादातून डोकं दगडानं ठेचलं, बडनेरा रेल्वे स्थानक परिसरात १७ वर्षीय तरुणाची हत्या; २ अल्पवयीनांसह चौघे ताब्यात.हा व्हिडीओ सोशल मिडियावरुन व्हायरल करण्याची धमकी कुणालने दिपेश व त्याचा मित्र पियुष भोयर याला दिली होती. तसेच आठवड्यापूर्वी दिपेशला कुणालने मारहाण केली होती. पियुष भोयर व विधीसंघर्षीत बालक दिपेश सोबत का राहतात यावरुन सुद्धा कुणाल त्यांना मारण्यासाठी चाकू घेऊन धावला होता. त्या कारणावरुन कुणाल तेलमोरेची हत्या करण्यात आली अशी माहिती, गुन्हे शाळेचे पोलिस निरीक्षक संदीप चव्हाण यांनी दिली..दरम्यान, शनिवारी (ता. २७) रात्री जेवण करून कुणाल दुचाकीने गेला होता. रात्री ११ ला कुणालच्या आईने मोबाईलवर संपर्क केला असता, त्याने तो तेलपुराचौकात असल्याचे सांगितले होते. आईने पुन्हा त्याच्या मोबाईलवर संपर्क केला असता, मोबाईल स्वीचऑफ होता. मध्यरात्री दोनपर्यंत कुणाल घरी आला नसल्याने वडिलांनी परिसरात त्याचा शोध घेतला. वडील विनोद तेलमोरे यांनी रविवारी (ता. २८) सकाळी मुलाचा परिसरात शोध घेतला..धक्कादायक! 19 वर्षीय महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीवर ब्लॅकमेल करून सामूहिक अत्याचार; मैत्रीचं रुपांतर प्रेमसंबंधात झालं अन्....याचवेळी बडनेरा रेल्वेस्थानकाजवळच्या गजानन लॉजच्या मागे कुणालची दुचाकी दिसून आली होती. थोड्या अंतरावर पुन्हा शोध सुरू केला असता, कुणालचा मृतदेह झुडपात पडलेला दिसला होता. शरीरावर मारहाण केल्याच्या जखमा आढळून आल्या होत्या. त्यामुळे मुलाचा कुणीतरी खून केल्याची तक्रार विनोद श्रीरंग तेलमोरे यांनी बडनेरा ठाण्यात नोंदविली होती. याप्रकरणी पोलिसांनी चौघांविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करून दोघांना अटक केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.