Amravati Crime News : साहील लॉनमधील 'तो' व्हिडीओ व्हायरल करण्याच्या धमकीमुळे खून; अमरावतीत १७ वर्षीय तरुणाच्या हत्या प्रकरणी मोठा खुलासा...

Amravati 17-Year-Old Killed Over Viral Video Threat : रविवारी कुणाल तेलमोरे नावाच्या १७ वर्षीय तरुणाची हत्या करण्यात आली होती. याप्रकरणी पोलिसांनी दोघांना अटकही केली होती. त्यांच्या चौकशीतून आता धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.
रविवारी बडनेरा रेल्वेस्थानकाजवळ कुणाल तेलमोरे नावाच्या १७ वर्षीय तरुणाची हत्या करण्यात आली होती. एका लॉजच्या मागे त्याचा मृतदेह आढळून आला होता. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत दोघांना अटकही केली होती. त्यांच्या चौकशीतून आता धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. व्हिडीओ व्हायरल करण्याच्या धमकीतून हा खून झाला असल्याचं पोलिसांकडून सांगण्यात आलं आहे.

