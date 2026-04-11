विदर्भ

Amravati News : २४ तासात दोन अपघात, बहिण-भावाचा अंत; वाळूच्या ट्रॅक्टरने भावाला, तर ट्रकने बहिणीला चिरडलं

Amravati Two Accidents in 24 Hours : एकापाठोपाठ काही तासांत चुलत भावा-बहिणीच्या मृत्यूने कानफोडी गावात शोककळा पसरली आहे. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Shubham Banubakode


अमरावती : वाळूची अवैध वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरने गुरुवारी (ता. नऊ) रात्री चुलतभावाला चिरडल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला, तर शुक्रवारी (ता. १०) दुपारी एका मालवाहू ट्रकने दुचाकीला धडक दिली. त्यात चुलत बहिणीचा जागीच मृत्यू झाला. एकापाठोपाठ काही तासांत चुलत भावा-बहिणीच्या मृत्यूने कानफोडी गावात शोककळा पसरली आहे.

