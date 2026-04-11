Amravati News : २४ तासात दोन अपघात, बहिण-भावाचा अंत; वाळूच्या ट्रॅक्टरने भावाला, तर ट्रकने बहिणीला चिरडलं

अमरावती : वाळूची अवैध वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरने गुरुवारी (ता. नऊ) रात्री चुलतभावाला चिरडल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला, तर शुक्रवारी (ता. १०) दुपारी एका मालवाहू ट्रकने दुचाकीला धडक दिली. त्यात चुलत बहिणीचा जागीच मृत्यू झाला. एकापाठोपाठ काही तासांत चुलत भावा-बहिणीच्या मृत्यूने कानफोडी गावात शोककळा पसरली आहे. .गुरुवारी रात्री आठच्या सुमारास भातकुली बसस्थानकाजवळ नैतिक प्रदीप साबळे (वय १६) याला, तर शुक्रवारी सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास गणोजा देवी मार्गावरील आयटीआय जवळ नैतिकची चुलत बहीण खुशी बाळासाहेब साबळे (वय २०) हिला ट्रकने चिरडले. या दोन्ही घटनेत चुलत बहीण-भावाचा मृत्यू झाला, असे भातकुलीचे पोलिस निरीक्षक रवींद्र राजूलवार यांनी सांगितले..वाढत्या अपघाताच्या घटनांमुळे कानफोडी ग्रामस्थांनी पोलिस प्रशासनावर तीव्र रोष व्यक्त केला आहे. भातकुली व परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाळूची अवैध तस्करी होत असून ही वाहने वेगाने धावतात. त्यामुळे लोकांना जीव मुठीत घेऊन बाहेर पडावे लागत आहे..वाळू तस्करांच्या वाहनावर नियंत्रण नसल्याने गुरुवारी (ता. नऊ) रात्री साडेआठच्या सुमारास दोन दुचाकीस्वारांना ट्रॅक्टरने चिरडले, त्यात नैतिक प्रदीप साबळे (वय १६) याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. तर शुक्रवारी (ता. १०) सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास नैतिकची चुलत बहीण खुशी बाळासाहेब साबळे (वय २०) ही भातकुलीवरून कानफोडी येथे जात असताना आयटीआय जवळ तिला ट्रकने चिरडले. त्यात तिचा जागीच मृत्यू झाला..दोन्ही घटना दुर्दैवी असून नागरिकांत तीव्र संताप व्यक्त केल्या जात आहे. नैतिक व खुशी हे दोघे चुलत बहीण-भाऊ आहेत. त्यांचे मूळगाव कानफोडी आहे. भातकुली येथे दोघेही शिक्षणासाठी आले आहेत. त्यांच्या अपघाती निधनाने कानफोडी गावावर शोककळा पसरली आहे. अपघाताच्या घटनेनंतर भातकुली पोलिसांनी वाहनचालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत.