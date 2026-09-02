Amravati Ventilator Purchase: अमरावतीत व्हेंटिलेटर खरेदीत घोटाळा; माजी मंत्री डॉ. सुनील देशमुखांचा आरोप

अमरावती: जिल्हा सामान्य रुग्णालयासाठी झालेल्या २० व्हेंटिलेटरच्या खरेदीत मोठा भ्रष्टाचार करण्यात आला असून १३ लाखांचे व्हेंटिलेटर २२.५ लाख रुपयांत खरेदी करण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप माजी राज्यमंत्री डॉ. सुनील देशमुख यांनी केला आहे. सोबतच त्यांनी पुरावेही सादर केले आहेत. येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामार्फत ही खरेदी करण्यात आली होती असे त्यांनी म्हटले आहे..डफरीन रुग्णालयात आठ दिवसापूर्वी व्हेंटिलेटरचा स्फोट होऊन तीन निष्पाप शिशूंचा मृत्यू झाला होता. या पार्श्वभूमिवर डॉ. सुनील देशमुख यांच्या आरोपांनी चांगलीच खळबळ उडाली आहे. खरेदी करण्यात आलेले व्हेंटिलेटर मोठ्या शहरातल्या कंपनीचे अधिकृत वितरक किंवा डीलर यांच्या मार्फत खरेदी करण्यात आलेले नाहीत..Vidarbha Rainfall Deficit: अकराही जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस; विदर्भाला एल-निनोचा जबर फटका, सिंचनाअभावी बळीराजाची चिंता वाढणार.वाशीम सारख्या छोट्या शहरातील एका पुरवठादाराकडून ते खरेदी करण्यात आले असल्याची गंभीर बाब सुद्धा डॉ. सुनील देशमुख यांनी अधोरेखित केली आहे. या खरेदीमध्ये जिल्हा नियोजन समितीमधून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर अधिकारी व प्रशासनाच्या संगनमताने प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा डॉ. सुनील देशमुख यांचा आरोप आहे..२०२५-२६ मध्ये जिल्हा नियोजन समिती मधून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीमधून जिल्हा सामान्य रुग्णालयासाठी तब्बल ४.५ कोटी रुपयांमध्ये २० व्हेंटिलेटरची खरेदी करण्यात आली आहे. शासकीय खरेदीमध्ये प्रति व्हेंटिलेटर किंमत ही २२.५५ लाख रुपये दर्शवण्यात आली आहे. डॉ. देशमुख यांनी सहकाऱ्यांच्या मदतीने या व्हेंटिलेटर कंपनीच्या अधिकृत पुरवठादाराकडून कोटेशन मागविले. तेव्हा एका व्हेंटिलेटरची किंमत ही केवळ १३.१२ लाख रुपये एवढीच असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले..Akola News: अकोल्यात इथेनॉल-पेट्रोलचा मोठा साठा! शेडवर छापा; २० बॅरेलसह २,९४५ लिटर पेट्रोल जप्त....तर ४० व्हेंटिलेटर खरेदी झाले असतेया खरेदीमध्ये प्रति व्हेंटिलेटर अंदाजे १० लाख रुपये इतकी किमतीमध्ये तफावत असून या २० व्हेंटिलेटरच्या ४.५ कोटी रुपयांच्या खरेदीत किमान २ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप डॉ. सुनील देशमुख यांनी केला आहे. विनाभ्रष्टाचार जर ही खरेदी झाली असती तर एवढ्याच रकमेत तब्बल ४० व्हेंटिलेटर खरेदी करता आले असते आणि जास्त नागरिकांना सुविधा पुरविता आल्या असत्या, असे डॉ. सुनील देशमुख म्हणाले. संबंधित पुरवठादाराचे देयक तत्काळ थांबवण्यात येऊन या संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी डॉ. सुनील देशमुख यांनी केली आहे.."सर्व खरेदी शासकीय नियमांनुसारच संस्थास्तरावर झाली आहे. या खरेदीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत सात सदस्यीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती. यामध्ये मी सदस्य सचिव व कोषागार अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. पवार व सुपर स्पेशालिटी हॅास्पिटलचे प्रमुख डॉ. नरोटेही होते. या उपकरणांचे सादरीकरण करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. ज्या एजंसीकडून खरेदी करण्यात आली आहे त्यांचे पेमेंट अद्याप करण्यात आलेले नाही."- डॉ. नंदकिशोर राऊत, सेवानिवृत्त अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.