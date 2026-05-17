Amravati : अतिक्रमणातील चहाटपऱ्या काढल्याचा राग, पठ्ठ्या सिलिंडर घेऊन थेट पाण्याच्या टाकीवर चढला अन ....

अमरावती : अतिक्रमणात उभारलेल्या चहाटपऱ्या महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने काढल्याने त्याचा राग मनात धरून एकाने पाण्याच्या टाकीवर पेट्रोल व सीलिंडर सोबत घेऊन चढल्यावर सीलिंडरचा स्फोट केल्याने चांगलीच खळबळ उडाली. स्फोटानंतर संशयित फरार झाला..संजय ऊर्फ शिवा गोविंद पराडकर (वय ५२, रा. म्हाडा कॉलनी, अमरावती), असे संशयिताचे नाव आहे. दोन दिवसांपूर्वी महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्या चमुने पोलिस बंदोबस्तात संशयित शिवा पराडकर याच्या दोन्ही चहटपऱ्यांचे अतिक्रमण काढून नेले होते. त्याचा राग मनात धरून संशयित संजय ऊर्फ शिवा पराडकर हा हातात गॅससीलिंडर, फटाके, पेट्रोल घेऊन सायंकाळी सातच्या सुमारास पाण्याच्या टाकीवर चढला. त्यानंतर परिसरात ज्वलनशील पदार्थ व फटाके फोडून खाली रहिवासी क्षेत्रात फेकत होता. परिसरातील नागरिकांमध्ये त्यामुळे भीती निर्माण झाली..पोलिसांसह अग्निशामक विभागाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले व त्यांनी शिवा पराडकर याला खाली उतरण्याबाबत वारंवार विनंती केली. परंतु त्याने जोपर्यंत महापालिका काढलेल्या चहाटपऱ्या परत करीत नाही तोपर्यंत खाली न उतरण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे पेच निर्माण झाला होता. पेट्रोल व सिलिंडरचा स्फोट करतो, अशा धमक्या तो सातत्याने रहिवाशांना देत होता. रात्री सव्वादहाच्या सुमारास त्याने सीलिंडरला आग लावली. त्यानंतर तो पळत खाली उतरून पसार झाला..सीलिंडरचा स्फोट झाल्याने पाण्याच्या टाकीचे बॅरिकेडिंग तुटले. या स्फोटामुळे परिसरात चांगलीच खळबळ उडाली. सार्वजनिक मालमत्तेचे पाच हजारांचे नुकसान झाले. साहेबराव बळवंत काळे यांच्या तक्रारीवरून खोलापुरीगेट पोलिसांनी संशयित शिवा पराडकरविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करणाऱ्या संजय ऊर्फ शिवा गोविंद पराडकर (वय ५२) विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात आली असून, त्याला अद्याप अटक झालेली नाही. त्याच्याविरुद्ध आधीचे अवैध मद्यविक्रीचे गुन्हे दाखल आहेत, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक। दिलीप वडगावकर, यांनी दिली.