Amruta Fadnavis: गरबा सर्वसमावेशक उत्सव; मुस्लिमांच्या प्रवेशाला विरोध का? अमृता फडणवीस यांची भूमिका

चंद्रपूर : गरबा सर्वसमावेशक उत्सव असून, तो पाहण्यासाठी किंवा त्याचा आनंद घेण्यासाठी मुस्लिम व्यक्ती येत असेल, तर त्यात गैर काहीही नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता. ८) चंद्रपुरात मांडली. भाजप नेते नितेश राणे यांनी गरबा उत्सवात मुस्लिमांना प्रवेश देऊ नये, अशी भूमिका मांडल्यानंतर त्यावर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू असतानाच फडणवीस यांनी त्यापेक्षा वेगळी भूमिका घेतली..Shaktipeeth Highway: शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! शक्तिपीठ महामार्गासाठी १५ सप्टेंबरपासून संयुक्त मोजणी; झाडे-विहिरींसह घरांची होणार नोंद.चंद्रपुरातील महाशिवलिंग मंदिरात आयोजित रुद्राभिषेकासाठी अमृता फडणवीस मंगळवारी उपस्थित होत्या. यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी गरबा, दहीहंडी, सार्वजनिक उत्सव आणि डीजेच्या वापराबाबतही भूमिका स्पष्ट केली. गरबा सर्वांसाठी खुला असलेला उत्सव आहे. एखादी मुस्लिम व्यक्ती गरबा पाहण्यासाठी किंवा त्याचा आनंद घेण्यासाठी येत असेल, तर त्याला विरोध करण्याचे कारण नाही, असे फडणवीस म्हणाल्या. .श्रद्धा आणि धर्म यांचे पालन घरात करावे, सार्वजनिक ठिकाणी मात्र सर्वांनी सामाजिक सलोखा आणि नियमांचे भान ठेवावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दहीहंडी उत्सवात महिलांच्या सहभागाबाबत संभाजी भिडे यांनी केलेल्या वक्तव्यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. महिला मानवी मनोरा उभारून दहीहंडीत सहभागी होत असतील, तर ते समानतेचे प्रतीक आहे. .मात्र, महिलांना अयोग्य पद्धतीने नृत्य करण्यास प्रवृत्त करणे योग्य नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुंबईतील एका कार्यक्रमात महिलेने गोंधळ घातल्याच्या घटनेवरही त्यांनी भाष्य केले. कार्यक्रमाचे ठिकाण असलेल्या परिसरात कोणतीही रहिवासी वस्ती नसताना संबंधित महिला तेथे नेमकी कुठून आली, याची माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...बीच पार्क परिसरातील उभ्या असलेल्या गाड्या अवघ्या १५ मिनिटांत निघून गेल्या; मात्र संबंधित महिला आणि तिची गाडी आढळली नाही, असा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे हा प्रकार नेमका काय होता, तो प्रसिद्धीसाठी केला होता का, याचा सखोल तपास होण्याची गरज असल्याचे फडणवीस म्हणाल्या. डीजेच्या आवाजाबाबतही त्यांनी नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले. ‘डीजे वाजवायचा असेल तर नियमात राहूनच वाजवावा, ’ असे त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.