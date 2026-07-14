विदर्भ

Yavatmal: ‘आषाढी‘साठी धावणार 270 लालपरी; परिवहन महामंडळाचा निर्णय; बसस्थानकावर यात्रा शेड उभारणार

MSRTC Announces 270 Special Buses for Ashadhi Yatra: आषाढी एकादशी, एसटी बस आणि पंढरपूर यात्रासाठी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने यवतमाळ जिल्ह्यातून 270 'लालपरी' बस धावविण्याचा निर्णय घेतला आहे
Yavatmal

Yavatmal

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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यवतमाळ: आषाढी एकादशीनिमित्त परिवहन महामंडळाने ‘लालपरी‘चे शेड्यूल तयार केले आहे. जिल्ह्यातील नऊ आगारात मिळून तब्बल 270 ‘लालपरी‘ सोडण्यात येणार आहेत. त्या अनुषंगाने यवतमाळ, पुसद, वणी, उमरखेड आणि दारव्हा बसस्थानकावर यात्रा शेड उभारण्यात येणार आहे. या ठिकाणी आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही जारी केल्या आहेत.

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