Yavatmal: ‘आषाढी‘साठी धावणार 270 लालपरी; परिवहन महामंडळाचा निर्णय; बसस्थानकावर यात्रा शेड उभारणार

यवतमाळ: आषाढी एकादशीनिमित्त परिवहन महामंडळाने ‘लालपरी‘चे शेड्यूल तयार केले आहे. जिल्ह्यातील नऊ आगारात मिळून तब्बल 270 ‘लालपरी‘ सोडण्यात येणार आहेत. त्या अनुषंगाने यवतमाळ, पुसद, वणी, उमरखेड आणि दारव्हा बसस्थानकावर यात्रा शेड उभारण्यात येणार आहे. या ठिकाणी आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही जारी केल्या आहेत..पंढरपूर येथील सप्तमी यात्रेची सुरवात सोमवार (ता. 20) पासून होणार आहे. त्या अनुषंगाने पंढरपूर येथे जिल्ह्यातील हजारो भाविक जातात. या भाविकांची गैरसोय होऊ नये याकरिता परिवहन महामंडळाने लालपरीचे नियोजन केले आहे. जिल्ह्यातील नऊ आगारातून एसटी बस सोडण्यात येणार आहे. यात प्रामुख्याने यवतमाळ 43, पुसद 37, वणी 29, उमरखेड 33, दारव्हा 31, पांढरकवडा 30, नेर 20, दिग्रस 26, राळेगाव 21 अशा मिळून 270 एसटी बसचे नियोजन केले आहे..Jejuri Accident Video : जेजुरीतील वारी अपघाताचा थरारक व्हिडिओ समोर; पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी चालकाबाबत दिली महत्त्वाची माहिती.विशेष म्हणजे नवीन टायर, वायफर, वाहन टूल, दोरी तसेच पावसाळ्यात वाहन गळणार नाही, याची खात्री करून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बसेसच्या खिडक्या सुस्थितीत तसेच संकटकालीन दरवाजे, प्रवासी मुख्य दरवाजाचे लॉक सुस्थितीत ठेवण्याबाबतही अवगत करण्यात आले आहे. दशमी आणि चतुर्दशीला मोठ्या प्रमाणात गर्दी राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त बसेस मुक्कामी ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे..सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे यवतमाळ, पुसद, वणी, उमरखेड आणि दारव्हा बसस्थानकावर यात्रा शेड उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, प्रवाशांकरिता पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याचे अवगत केले आहे. नियमित फेर्यांव्यतिरिक्त या एसटी बसेस वेगळ्या पाठविण्यात येणार आहे. प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून पंढरपूर येथे जाणार्या प्रत्येक एसटी बसवर आषाढी पंढरपूर यात्रा, यात्रा स्पेशल, असे फ्लेक्स लावण्यात येणार आहे. ही सेवा 20 ते 30 जुलै या कालावधीत देण्यात येणार आहे. जास्तीत जास्त प्रवाशांनी एसटी बसचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन परिवहन महामंडळाच्या वतीने करण्यात आले आहे..Gold Rate Today: सोनं सलग चौथ्या दिवशी स्वस्त! उच्चांकापासून 37 हजारांनी घसरलं; आजचा ताजा भाव पाहा.मागणीनुसार देणार ‘यात्रा स्पेशल‘ बसपंढरपूर जाणार्या प्रवाशांची संख्या बर्याच गावातून मोठ्या प्रमाणात राहते. या प्रवाशांना सोयीचे व्हावे, याकरिता महामंडळाने ‘यात्रा स्पेशल‘ बसेस उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याकरिता सोमवार (ता. 20) पूर्वी महामंडळाकडे मागणी नोंदवावी लागणार आहे. ही मागणी तालुका तसेच ग्रामपंचायतीतून करता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.