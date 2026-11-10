Gadchiroli Road Accident : चामोर्शी मार्गावर दोन दुचाकींची समोरासमोर भीषण धडक; बाप-लेकासह तिघांचा घात, दोघांचा जागीच मृत्यू!

आष्टी (गडचिरोली) : गडचिरोली जिल्ह्यातील आष्टी-चामोर्शी मार्गावर मंगळवारी भरधाव वेगात असलेल्या दोन दुचाकींची समोरासमोर धडक होऊन भीषण अपघात घडला. आष्टी येथील एचपी पेट्रोल पंपासमोर घडलेल्या या भीषण अपघातात दोन जण जागीच ठार झाले असून, एक तरुण गंभीर जखमी झाला आहे. हा अपघात इतका भीषण होता की दोन्ही दुचाकींचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. या दुर्घटनेमुळे अनकोडा आणि परिसरात प्रचंड हळहळ व्यक्त होत आहे..पेट्रोल पंपासमोरच होत्याचं नव्हतं झालं!मिळालेल्या माहितीनुसार, अनकोडा येथील रहिवासी असलेले राजू येलमुले आणि त्यांचा मुलगा संदीप येलमुले हे दोघे दुचाकीने काही कामानिमित्त अनकोड्यावरून आष्टीकडे येत होते. याच दरम्यान, आठ नंबर परिसरातील रहिवासी असलेले श्याम विश्वास हे आपल्या दुचाकीने आष्टीवरून गावाकडे परत निघाले होते. आष्टीजवळ चामोर्शी रस्त्यावरील एचपी पेट्रोल पंपाच्या समोर दोन्ही वाहने आली असता, वाहनांचा वेग जास्त असल्याने दोन्ही दुचाकींची समोरासमोर जोरदार धडक झाली..Sindkhed Raja Buldhana Tractor Accident : कुटार घेऊन निघाले अन् घाटातच होत्याचं नव्हतं झालं; ट्रॅक्टर उलटून दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू!.या धडकेचा प्रचंड मोठा आवाज झाला आणि तिघेही दुचाकीस्वार रस्त्यावर दूर फेकले गेले. या भीषण अपघातात राजू येलमुले आणि श्याम विश्वास या दोघांनाही डोक्याला व शरीराला गंभीर मार लागल्याने त्यांचा जागीच तडफडून मृत्यू झाला..जखमी तरुणाला चंद्रपूरला हलवले; पोलिसांची घटनास्थळी धावअपघात घडताच आजूबाजूच्या नागरिकांनी आणि पेट्रोल पंपावरील कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ घटनास्थळाकडे धाव घेतली. घटनेचे गांभीर्य ओळखून नागरिकांनी आष्टी पोलिसांना तातडीने माहिती दिली. माहिती मिळताच आष्टी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक महेंद्र वाघ यांनी पोलीस पथकासह घटनास्थळी धाव घेतली..Kapil Sharma Show : "लाल मंच्युरियन पिले पड गये..."; महाराष्ट्राचे 'डॅशिंग' IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे यांच्यावर सुनील ग्रोव्हरची भन्नाट कविता, VIDEO तुफान व्हायरल!.या अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या संदीप राजू येलमुले या तरुणाला स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने लॉईड मेटलच्या रुग्णवाहिकेद्वारे तातडीने ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, त्याची प्रकृती अतिशय चिंताजनक असल्याने प्राथमिक उपचारानंतर त्याला पुढील उपचारासाठी चंद्रपूर येथील जिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे..बाप-लेकावर काळाचा घाला; अनकोडा गावात शोककळाएकाच वेळी बाप-लेकावर काळाने घाला घातल्याने आणि घरातील कर्त्या व्यक्तीचा अपघातात मृत्यू झाल्याची बातमी समजताच अनकोडा गावावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. पोलिसांनी दोन्ही मृतदेह ताब्यात घेऊन पंचनामा केला असून उत्तरीय तपासणीसाठी पाठवले आहेत. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक महेंद्र वाघ यांच्या मार्गदर्शनाखाली आष्टी पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.