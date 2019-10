प्रॉपर्टीसाठी भाऊ उठला जिवावर; पहिल्या माळ्यावरून फेकले 

नागपूर : प्रॉपर्टीच्या वादातून दोन भावांमध्ये हाणामारी झाली. मोठ्या भावाने लहान भावाला पहिल्या माळ्यावरून फेकून ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. ही घटना सोमवारी रात्री साडेनऊ वाजता मानकापुरात घडली. अनिल माणिकराव भांगे (48, रा. साईनगर, बोदड ले-आउट) असे जखमीचे तर संदीप भांगे (52) असे आरोपीचे नाव आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वैशाली आनंद भांगे (39) या सासू यमूनाबाई भांगे (75) यांच्यासह बापूनगर, मानकापुरात राहतात. त्यांचे भासरे अनिल भांगे आणि संदीप भांगे यांच्यात प्रॉपर्टी आणि घराच्या मालकीवरून चार महिन्यांपासून वाद सुरू आहे. संदीप भांगे हा सोमवारी रात्री साडेनऊ वाजता वैशाली यांच्या घरी आला. त्याने यमुनाबाई यांना प्रॉपर्टी देण्यावरून वाद घालून मारहाण केली. वैशाली यांनी अनिल यांना फोन करून बोलावून घेतले. अनिल आल्यानंतर संदीपने त्यांच्याशी वाद घालून मारहाण केली. भीतीपोटी अनिल हे पहिल्या माळ्यावर जाऊन पोलिसांना फोन लावत होते. हे लक्षात आल्यानंतर संदीपने अनिलला पहिल्या मजल्यावरून फेकून ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. माहिती मिळताच मानकापूर पोलिसही घटनास्थळावर पोहोचले. त्यांनी लगेच जखमी अनिल भांगे यांना खासगी रुग्णालयात दाखल केले. तक्रारीवरून मानकापूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, आरोपीचा शोध सुरू आहे.

Web Title: Attempts to kill brother by throwing him out of the building