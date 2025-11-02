VIDEO : मुद्दे मी देतो, तुम्ही आंदोलन करून दाखवा! 'मॅनेज झाले' म्हणणाऱ्यांना बच्चू कडूंनी चांगलंच झापलं, नेमकं काय दिलं उत्तर? वाचा...

मुख्यमंत्र्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर बच्चू कडू यांनी शेतकरी कर्जमाफीचं आंदोलन मागे घेतलं होतं. त्यावरून आता त्यांना लक्ष्य केलं जातं आहे. बच्चू कडू मॅनेज झाले, त्यांना फसवलं अशी टीका त्यांच्यावर करण्यात येत आहे. मात्र, या टीकेवर आता बच्चू कडू यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आज अमरावतीत पत्रकार परिषद घेत त्यांनी टीकाकारांना चांगलं प्रत्युत्तर दिलं. .नेमकं काय म्हणाले बच्चू कडू?''काही लोकांनी आमची बदनामी करण्याचा ठेका घेतला आहे. त्यांना मुळात हे शेतकरी आंदोलन नको होते. आमची ही लढाई व्यक्तिगत होती. आमच्या जीवावर बेतणारी होती. आंदोलन करणं त्यांना सोपं वाटतं आहे. आज सगळे लोक जात पात धर्म विसरून शेतकरी म्हणून एकत्र आले हे आंदोलनाचं यश नाही का? आज राज्यभरात केवळ शेतकऱ्याच्या मुद्द्यावर चर्चा होते आहे. कर्जमाफीचा जो मुद्दा मागे पडला होता, तो बच्चू कडू आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांमुळे आज जिवंत आहे'', अशी प्रतिक्रिया बच्चू कडू यांनी दिली..Bacchu Kadu: जनतेला त्रास होईल असे कृत्य करणार नाही; उच्च न्यायालयाला बच्चू कडू यांनी दिली खात्री.पुढे बोलताना ते म्हणाले, ''आजपर्यंत आम्ही शेतकऱ्यांसाठी अनेक आंदोलनं केली. त्यानंतर सरकारला बैठका लावाव्या लागल्या. आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोरही आंदोलन केलं. आम्ही कृषीमंत्र्याच्या घरासमोर आंदोलन केलं. आम्ही शेतकऱ्यांसाठी आठ दिवस अन्नत्याग आंदोलन केलं. त्याचं तुम्हाला काहीच वाटत नाही का? आम्ही काही निर्णय घेतला तर म्हणतात मॅनेज झाला, पैसे घेतले, चॉकलेट दिलं, फसवलं'', अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली..Bacchu Kadu : अमरावतीत बच्चू कडूंनी साजरी केली धुळवड, रस्ते रंगवत सरकारकडे केल्या 'या' मागण्या; म्हणाले... .''आज जे लोक म्हणत आहेत काही आम्ही मॅनेज झालो, त्यांनी मग आता हे आंदोलन पुढं न्यावं, त्यांना आम्ही मुद्दे आम्ही देतो. त्यांनी आत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आंदोलन करावं, हमी भावाच्या मुद्द्यावर आंदोलन करावं. हे मुद्दे घेऊन त्यांनी आता सरकारला जाब विचारावं. या मुद्द्यावरून त्यांनी गावा गावात उपोषण सुरु करावं. घरात बसून कॉमेंट करणं सोप्प आहे, पण आंदोलन करायला मर्द असावं लागतं'', असं म्हणत त्यांनी टीका करणाऱ्यांना चांगलंच सुनावलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.