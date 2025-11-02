विदर्भ

VIDEO : मुद्दे मी देतो, तुम्ही आंदोलन करून दाखवा! 'मॅनेज झाले' म्हणणाऱ्यांना बच्चू कडूंनी चांगलंच झापलं, नेमकं काय दिलं उत्तर? वाचा...

Bacchu Kadu hits back at critics over farmers protest : आंदोलन मागे घेतलं म्हणत टीका करणाऱ्यांना आता बच्चू कडू यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. आज अमरावतीत पत्रकार परिषद घेत त्यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे.
मुख्यमंत्र्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर बच्चू कडू यांनी शेतकरी कर्जमाफीचं आंदोलन मागे घेतलं होतं. त्यावरून आता त्यांना लक्ष्य केलं जातं आहे. बच्चू कडू मॅनेज झाले, त्यांना फसवलं अशी टीका त्यांच्यावर करण्यात येत आहे. मात्र, या टीकेवर आता बच्चू कडू यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आज अमरावतीत पत्रकार परिषद घेत त्यांनी टीकाकारांना चांगलं प्रत्युत्तर दिलं.

