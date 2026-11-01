बबलू जाधव यवतमाळ : दुष्काळामुळे शेतकरी आधीच आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. अशा परिस्थितीत दिवाळीसाठी सरकारकडून दिली जाणारी पाच हजार रुपयांची मदत पुरेशी आहे का, असा सवाल आमदार बच्चू कडू यांनी उपस्थित केला आहे. ‘आजच्या महागाईत पाच हजार रुपयांत दिवाळी कशी साजरी करायची? एवढ्या पैशांत कुटुंबाचा सण तरी कसा साजरा होणार?’ असा प्रश्न विचारत त्यांनी सरकारच्या मदतीवर नाराजी व्यक्त केली. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीसाठी किमान १० ते १५ हजार रुपये द्यावेत, तसेच दुष्काळी अनुदान म्हणून प्रतिहेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. ते आर्णी येथे बोलत होते..यंदा दुष्काळाचा फटका बसल्याने शेतकऱ्यांचं आर्थिक गणित पूर्णपणे बिघडलं आहे. कापूस, सोयाबीन आणि तूर उत्पादकांच्या हाती अपेक्षित उत्पन्न आलेलं नाही. त्यात शेतमालाचं नुकसान, कर्जाचे हप्ते आणि घरखर्च अशा अनेक जबाबदाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर आहेत. रोजच्या गरजा भागवताना कसरत करावी लागत असताना दिवाळीचा सण साजरा करण्यासाठी पैशांची जुळवाजुळव करणंही कठीण झालं आहे..अशा वेळी सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली पाच हजार रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना कितपत उपयोगी ठरणार, असा प्रश्न बच्चू कडू यांनी उपस्थित केला. सणासुदीच्या काळात कुटुंबाच्या गरजा, मुलांचे कपडे, घरातील खरेदी आणि इतर खर्च भागवण्यासाठी ही रक्कम अपुरी असल्याचं त्यांच्या भूमिकेतून स्पष्ट होतं..Former MLA Deepika Chavan : मुख्यमंत्री, मंत्री आणि सर्व आमदारांनी पाच हजारांत दिवाळी साजरी करून दाखवा; मगच शेतकऱ्यांना मदत द्या - माजी आमदार दीपिका चव्हाण यांची सरकारवर टीका.दिवाळी साजरी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना किमान १० ते १५ हजार रुपये द्यावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. त्याचबरोबर दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून प्रतिहेक्टरी ५० हजार रुपयांचं अनुदान द्यावं, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. केवळ मदतीच्या घोषणा करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यांच्या हातात पुरेसा पैसा दिला, तरच त्यांना सध्याच्या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यास मदत होईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली..Badnapur Drought : ‘पाच हजारांत दिवाळी कशी साजरी करायची? दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचा आर्त सवाल; रामदास आठवले यांच्यासमोर शेतकऱ्यांनी मांडल्या व्यथा.दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यामुळे मदतीच्या रकमेत वाढ करून शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष आर्थिक आधार द्यावा, अशी मागणी बच्चू कडू यांनी केली. अन्यथा, जाहीर केलेल्या मदतीचा शेतकऱ्यांना किती फायदा होणार, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.